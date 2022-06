Michelob Ultra tiene sorpresas para la Maratón LA PRENSA: “Los invitamos a que formen parte de esta celebración”

La 46 edición de la Maratón LA PRENSA toca las puertas con su regreso de forma presencial este domingo 19 de junio luego de dos años de ausencia debido a la pandemia del covid-19, y lo hará a lo grande.

Moisés Mata, gerente de Marcas Internacionales Cervecería Hondureña, garantizó una fiesta deportiva total acompañado de Michelob Ultra.

“Junto con Michelob Ultra estamos sumamente contentos y honrados de poder estar nuevamente en esta nueva edición de la Maratón LA PRENSA, edición número 46, y alegres de que volvemos 100% presencialmente con la familia hondureña. Como una empresa y marca socialmente responsable, no podíamos faltar a esta cita y dar nuestro apoyo para esta noble causa a favor de la fundación Hermanas de Jesús el Buen Samaritano”, mencionó Moisés Mata.

Y agregó: “Para nosotros significa mucho y cobra una gran relevancia, ya que va de la mano con la filosofía de nuestra marca Michelob Ultra: “It’s only worth it if you enjoy it” (únicamente vale la pena, si realmente lo disfrutas), que invita a todos nuestros consumidores a mantener un balance entre una vida fit & y una vida fun. Será una verdadera fiesta sampedrana a la cual invitamos a todas las personas a disfrutar en familia”.Michelob Ultra siempre busca el balance entre la diversión y la actividad física, detalló Moisés Mata.

“Michelob Ultra, como sabemos, es la cerveza internacional premium de preferencia en Honduras, demostrando al consumidor que no es necesario elegir entre un estilo de vida saludable y disfrutar, porque con Michelob Ultra puedes tener ambas bajo nuestras credenciales de Live Fit Live Fun”.