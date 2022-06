Alcalde Roberto Contreras reafirma castigo de Real España y atiza contra Diego Vázquez

“Sostenemos el castigo porque no es un daño que se le hace al Real España o a las barras, castigamos el comportamiento violento que se está dando en los estadios y lo que pretendemos con este castigo es regular la actividad de las personas en los espectáculos públicos, su comportamiento y de ser posible llevar esto al Congreso Nacional para que se metan leyes y se regule el comportamiento”, comenzó diciendo en entrevista con el periodista Américo Navarrete.

No solo la Comisión Nacional de Disciplina castigó a Real España de forma dura, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, también ratificó la sanción que impuso a la Máquina por todos los actos de violencia que se dieron en los estadios de la ciudad en el Clausura 2022.

Además, Roberto Contreras contó que ya se ha reunido con miembros de la barra de Real España para que este tipo de acciones no se vuelvan a repetir en los estadios de San Pedro Sula.

“Esta semana, el martes, tuvimos reuniones con los presidentes de las barras del equipo Real España y prometieron que harán un análisis y una conversación con sus miembros para que no se vuelvan a repetir. Por esa razón sostenemos el castigo, no queremos que esto se nos vaya de la mano, que haya más víctimas mortales en los estadios y es hora que nos comportemos como seres humanos racionales”, dijo.

PETICIÓN DE ELÍAS BURBARA

Durante la entrevista, Contreras reveló la petición que le hizo Elías Burbara, presidente de Real España, actual subcampeón de la Liga Nacional.

“Recibí una llamada de Elías Burbara y me dijo que consideraba justo el castigo por los seis partidos, pero que por favor reconsideremos los juegos a nivel internacional de Concacaf en vista de que no viene afición de otros países y eso se podría reconsiderar, pero a nivel Liga Nacional no podrán jugar seis partidos en el Olímpico o el Morazán, y digamos es un castigo de advertencia”.