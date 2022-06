Rocca aceptó que perdió los papeles al momento de la celebración. “Sí, estuve mal con el gesto que hice, pero yo no se lo hice a la afición de Motagua, a nadie en especial. Estaban mis familiares, los miré e hice la seña, pero sin tocarme nada y en un momento fueron 2 segundos que me bloqueé, pero sin intención de cargar a nadie”.

“Un poco sorprendido porque yo no le hice el gesto a la afición del Motagua, a nadie, lo único es un gesto que le estaba haciendo a mis familiares que estaban en las tribunas después del momento malo que había pasado (por una lesión). Estaba haciendo la celebración, sí en un momento me agarré pero sin sentido de cargar, jamás. La primera vez que me expulsan por hacer algo así, nunca me había pasado y nunca me esperé algo así”, dijo Rocca en declaraciones al programa ‘Visión Deportiva’ de 45TV , conducido por el periodista Manfredo Reyes.

El sudamericano se acordó del polémico festejo de Iván López en el gol que hizo en la ida de la final en el Nacional tras anotar el 3-0. “Por ejemplo el ‘Chino’ del Motagua cuando hizo el gol se fue al banco de suplentes del Real España y también se hacía gestos de ahí abajo y se ponía las manos en las orejas, a él le sacaron amarilla y lo expulsan porque se sacó la camiseta, sino sería amarilla nada más y yo no veo otra sanción. A mí el árbitro me amonesta y yo le digo que le estoy haciendo gesto a mi familia, en ningún momento es faltarle el respeto a nadie”.

CRITICA AL MOTAGUA POR PERDER TIEMPO

El futbolista de 33 años no ha tenido comunicación con el club para hablar del tema. “No hablé con nadie del Real España todavía, yo creo que van a tener que tomar cartas en el asunto porque también me llegaron miles de videos de otros jugadores que hicieron lo mismo y fueron dos fechas o una fecha (castigados). No quiero pensar que si yo tuviera otra camiseta sería menos la sanción”, disparó.

Ramiro cree que el castigo es demasiado “porque yo no le hice gesto a la afición del Motagua, se lo hice a mi familia que estaba ahí, que está mal sí, estuvo muy mal, porque ya se sabe lo que me agarré pero sin intención de faltarle el respeto a alguien, en un momento perdí la cabeza por la situación que estábamos pasando, era un 2-0 que podía llegar a una remontada y salimos al segundo tiempo, nadie habla que se jugaron 15 minutos de 50, algo que yo nunca había visto en un partido de fútbol”.

El sudamericano atizó contra el Motagua. “Ellos vinieron a hacer un juego inteligente, pero también después hay que analizar, uno se queja de Honduras, pero si los principales que somos nosotros los que jugamos al fútbol y hacemos eso en la cancha no puede ser, en el segundo tiempo no se jugó, estuvimos todo el partido parado. Si sancionan a un jugador por celebrar que estuvo mal, pero los árbitros, yo no les echo la culpa, tienen que también ver un poco más porque después en el fútbol de Honduras le echan la culpa a los jugadores y no es así. Nosotros fuimos a Tegucigalpa, perdimos, pero competimos los 90 minutos, salimos a jugar de igual a igual, acá no se jugó, pero bueno, Motagua ganó bien, hizo su juego”.

Reconoce que le costó dormir esa noche después del penal que falló en la Gran Final, en la que el Real España perdió el título. “Son circunstancias del juego, uno nunca sabe, capaz que metía el gol (de penal) y después no metíamos otro, pero pude revertir la situación, metí otro gol y nos fuimos al entretiempo ganando 2-0”.

Lanzó críticas por el juego del Ciclón Azul: “En el segundo tiempo no se jugó prácticamente al fútbol y no pudimos hacer otra cosa que esperar porque a medida que arrancó el partido se tiraban todos al piso, pero no es excusa, hicieron un juego inteligente, nosotros intetamos jugar en todas las canchas. También hay que ver cosas que pasan ahí adentro, me sacan a mí por una licra en Tegucigalpa, yo venía de una lesión y es una licra que me recomendó el doctor, nadie te revisa, después cuando vienen a jugar acá a San Pedro Sula, el árbitro sí entra a los camerinos a revisar. Son cosas que te quedan dando vuelta en la cabeza, son cosas raras”.