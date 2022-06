Héctor Vargas reacciona molesto por las sanciones a Real España y Ramiro Rocca

Sanción a Real España

‘‘Habría que evaluar, cuando es pareja la ley me parece bárbaro que se cumpla, pero cuando a vos te castigan por invasión y otros juegan con muertos dentro de la cancha y jugando los partidos (en el mismo estadio), la ley no es pareja para otros y lo que más duele es la asistencia’’.

¿Dónde jugará Real España?

‘‘La cancha alterna ahora es en Choloma. También está la posibilidad del Excélsior, ya que Platense casi con seguridad no competirá en Liga Nacional. Se podría utilizar ese estadio, pero serán los directivos los que tomen la decisión’’.

El presente de la Selección de Honduras

‘‘Habría que analizar punto por punto. Yo no conozco a detalle para decir si este proyecto es bueno o malo. Yo aplaudí el nombramiento de Diego (Vázquez) porque al menos es alguien que conoce el medio. En otro momento cuestioné a Fabián Coito porque fue incapaz, cuando vino el Bolillo dije que era muy poco tiempo a pesar de los antecedentes, pero era poco tiempo para para conocer al futbolista y a los rivales, y no le fue bien. Ahora con Diego... la interioridad, el tiempo, la verdad que no tengo idea, no puedo cuestionarlo, solo simpelmente ver. No me gustó los dos partidos contra Curazao y espero que con Canadá sea diferente’’.