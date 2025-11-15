México no pudo contra Uruguay y no convence previo al Mundial 2026

Torreón, México.

Las Selección de México empató este sábado 0-0 ante Uruguay en partido de preparación rumbo al Mundial de 2026, sin grandes emociones y que se llevó a cabo en Torreón, Coahuila, al norte de la capital mexicana.

México, dirigido por Javier Aguirre, dominó los primeros minutos del juego; tuvo oportunidad de abrir el marcador en el minuto 13 en una equivocación de Mathías Olivera en la salida en la que Raúl Jiménez encontró un balón dentro del área, pero antes de rematar, el guardameta Santiago Mele achicó para impedir su disparo.

El desorden defensivo en el equipo sudamericano provocó las mejores oportunidades del rival, que no anotó por la mala puntería de sus Raúl Jiménez e Hirving Lozano.