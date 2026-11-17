Monterrey, México.

La Selección de México, que dirige el histórico Rafael Márquez, derrotó este martes por 1-0 a Jamaica para detener una racha de tres derrotas seguidas y avanzó a la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf. En Monterrey, Jesús Manuel 'Tecatito' Corona convirtió un gol para darle la victoria al Tri, que empató 3-3 en el global de la serie de cuartos de final y pasó de forma sufrida a la siguiente ronda por haber anotado dos veces como visitante.

Después de perder por 3-2 el pasado sábado en el partido de ida, México, que tuvo cinco cambios; dominó en la primera mitad, pero le costó trabajo finalizar las jugadas en la primera media hora de juego, a lo que se sumaron dos buenas atajadas del guardameta Jahmali Waite. Corona remató con Waite movido, en el 28, cuando apareció Ronaldo Webster y salvó a los 'Reggae Boyz'. Después de mucho insistir, Julián Quiñones apareció por la banda derecha y le puso una asistencia a 'Tecatito' Corona, letal en el minuto 35 con el remate de zurda, el 1-0. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Aunque el Tri mantuvo la posesión, en el 44 Jamaica dejó ir el empate, Renaldo Cephas remató con todo a favor, lo hizo mal y el balón se fue por un lado. En la segunda mitad, los mexicanos mantuvieron la posesión de la pelota, mas no crearon jugadas de gol, mientras Jamaica apostó a buscar la igualada con Cephas. Después de unos 20 minutos sin emociones, Jamaica se volcó al ataque en los últimos momentos del partido y puso en aprietos a México, que aguantó la presión y se clasificó por los pelos a la semifinal. En el 'Final Four' en marzo de 2027, México enfrentará a Estados Unidos y Canadá a Panamá.

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