México da golpe a Canadá en Premundial Sub-20: a la final y clasifica a los Olímpicos

Puebla, México.

La selección de México derrotó el sábado por la noche por 1-2 a Canadá, se clasificó a la final del torneo sub-20 de la Concacaf y obtuvo su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Cristóbal Alfaro y Hugo Camberos anotaron por el cuadro mexicano, después de que Owen Graham-Roache le diera ventaja a los canadienses.Aunque México tuvo la posesión de la pelota en la primera mitad, fueron los canadienses los que dominaron y se fueron delante con un gol de Graham-Roache, de derecha desde fuera del área, en el minuto 7.

En un partido con numerosas faltas, los dos rivales crearon peligro, los canadienses con más énfasis. México terminó mejor, pero no logró empatar, con fallas de Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Francisco Valenzuela. Esas acciones despertaron el enojo de los hinchas, que como reacción entonaron de manera repetida el grito homofóbo en el que los aficionados de México insisten, sin que ni FIFA, ni Concacaf intervengan.