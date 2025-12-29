OFICIAL: Messiniti revela motivo por la que renovó con Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

Messiniti se ha convertido en una de las piezas importantes del equipo sampedrano, no solo por su aporte en la cancha, sino también por el vínculo que ha construido con el club, la afición y la ciudad de San Pedro Sula, donde asegura sentirse plenamente identificado.

El delantero argentino Nicolás Messiniti confirmó su continuidad con el Club Deportivo Marathón, luego de renovar su contrato por dos años más, ratificando su compromiso con la institución verdolaga y su proyecto deportivo a mediano plazo tal como adelantó Diario LA PRENSA.

A través de un mensaje cargado de sentimiento, el atacante expresó su decisión de seguir defendiendo los colores del “Monstruo Verde”, destacando el sentido de pertenencia que ha encontrado desde su llegada al equipo.

"Hola verdolagas, este club es más que un equipo, es la familia que lleva en su corazón y los sueños de toda una hinchada y San Pedro Sula me ha acogido como uno más. Aquí me siento en casa y eso que esto sea aún más especial. Hoy quiero compartir con ustedes que he decidido quedarme, he renovado mi contrato por dos años, porque este club significa muchísimo para mí".

El futbolista también tuvo palabras de agradecimiento para la dirigencia del club, recordando con respeto y gratitud al expresidente Orinson Amaya, así como a la actual administración que confió en su continuidad.

"Quiero agradecer de todo corazón al presidente Orinson Amaya, que en paz descanse, que fue un pilar importante en este camino. También a Mario Berríos y toda la junta directiva por la confianza y el respaldo. Renuevo por la institución, por el compromiso y porque sé que juntos seguiremos dando todo en cada partido. ¡Vamos por más verdolagas, esto recién empieza y lo mejor está por venir!".

Con esta renovación, Marathón asegura la permanencia de un jugador que ha demostrado entrega y conexión con la camiseta, mientras Messiniti reafirma su deseo de seguir luchando por los objetivos del club y responder a la confianza de la afición verdolaga.