Nicolás Messiniti habla de su buen momento y avisa:"Vamos a competir"

San Pedro Sula.

Nicolás Messiniti vuelve a sonreír frente al arco. El delantero de Marathón ha recuperado la continuidad goleadora que lo convirtió en uno de los referentes ofensivos del equipo y llega encendido a una semana en la que el conjunto verdolaga afrontará compromisos importantes en sus dos competencias. El atacante argentino fue pieza clave en la victoria de Marathón ante Antigua FC en Guatemala, un resultado que le permitió al club sumar tres puntos de visitante y acercarse a su objetivo de avanzar en la Copa Centroamericana. Para Messiniti, la consigna estaba clara desde antes del encuentro: no especular y salir en busca del triunfo. “Sabíamos que teníamos que ir a ganar, que era el resultado que nos servía. Nunca pensamos en especular con un empate y, gracias a Dios, pudimos traer los tres puntos”, expresó el goleador.

El buen momento individual también se refleja en sus números. Messiniti acumula tres goles y una asistencia en cuatro partidos, estadísticas que evidencian su recuperación después de una segunda temporada en la que no logró mantener la regularidad que había mostrado inicialmente. “Estoy contento con el presente que estoy pasando. Ya son tres goles y una asistencia en cuatro partidos. La verdad que contento con el presente, también con el presente del equipo”, manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, el argentino tiene claro que sus goles adquieren mayor valor cuando se traducen en resultados colectivos. “Sobre todas las cosas, que los goles y todo sirvan para que el equipo gane”, señaló. Una sociedad que funciona Uno de los factores que ha favorecido el rendimiento ofensivo de Messiniti es la conexión que ha establecido con José Aguilera. Aunque el futbolista se desempeña como lateral, sus incorporaciones al ataque han generado una sociedad productiva con el delantero. “Con José nos entendemos bastante bien. Cuando él pasa al ataque ya más o menos sé dónde pueden llegar a caer los balones, así que contento por esa sociedad también”, explicó. La conexión ha sido especialmente productiva en este torneo, donde Aguilera ha aportado varias asistencias que han terminado en goles del equipo.