Nicolás Messiniti habla de su buen momento y avisa:"Vamos a competir"

Nicolás Messiniti vuelve a sonreír frente al arco. El delantero de Marathón ha recuperado la continuidad goleadora que lo convirtió en uno de los referentes ofensivos del equipo y llega encendido a una semana en la que el conjunto verdolaga afrontará compromisos importantes en sus dos competencias.
El atacante argentino fue pieza clave en la victoria de Marathón ante Antigua FC en Guatemala, un resultado que le permitió al club sumar tres puntos de visitante y acercarse a su objetivo de avanzar en la Copa Centroamericana. Para Messiniti, la consigna estaba clara desde antes del encuentro: no especular y salir en busca del triunfo.
“Sabíamos que teníamos que ir a ganar, que era el resultado que nos servía. Nunca pensamos en especular con un empate y, gracias a Dios, pudimos traer los tres puntos”, expresó el goleador.
El buen momento individual también se refleja en sus números. Messiniti acumula tres goles y una asistencia en cuatro partidos, estadísticas que evidencian su recuperación después de una segunda temporada en la que no logró mantener la regularidad que había mostrado inicialmente.
“Estoy contento con el presente que estoy pasando. Ya son tres goles y una asistencia en cuatro partidos. La verdad que contento con el presente, también con el presente del equipo”, manifestó.
Sin embargo, el argentino tiene claro que sus goles adquieren mayor valor cuando se traducen en resultados colectivos. “Sobre todas las cosas, que los goles y todo sirvan para que el equipo gane”, señaló.
Una sociedad que funciona
Uno de los factores que ha favorecido el rendimiento ofensivo de Messiniti es la conexión que ha establecido con José Aguilera. Aunque el futbolista se desempeña como lateral, sus incorporaciones al ataque han generado una sociedad productiva con el delantero.
“Con José nos entendemos bastante bien. Cuando él pasa al ataque ya más o menos sé dónde pueden llegar a caer los balones, así que contento por esa sociedad también”, explicó.
La conexión ha sido especialmente productiva en este torneo, donde Aguilera ha aportado varias asistencias que han terminado en goles del equipo.
Una semana exigente
El calendario no da tregua para Marathón. Después del desgaste del viaje a Guatemala, el equipo deberá afrontar una seguidilla de partidos que incluye el compromiso ante Choloma, el duelo frente a Alianza por la Copa Centroamericana y posteriormente el clásico sampedrano ante Real España.
Messiniti reconoció que el grupo tendrá poco tiempo para descansar, pero considera que disputar ambas competencias es parte de la exigencia y también de la motivación del plantel.
“Sabemos que se vienen muchos partidos en pocos días. Recién llegamos de Guatemala, estamos prácticamente sin dormir. Mañana ya a entrenar, el domingo Choloma, el miércoles Alianza y después el clásico”, comentó.
El atacante también destacó la propuesta del entrenador Silvio Rudman a quien atribuye parte del buen funcionamiento que está mostrando el equipo.
“El profe plantea un esquema bastante agresivo, bastante ofensivo, con presión alta, con ataque directo, y creo que se está viendo reflejado que lo estamos haciendo bien dentro del campo”, afirmó.
Sin miedo a la competencia
Ante la posibilidad de que Marathón incorpore más jugadores para reforzar el ataque, Messiniti evitó hablar de una competencia individual por el puesto. Para el argentino, la llegada de futbolistas de calidad puede beneficiar al conjunto.
“No creo que sea una competencia, sino que si vienen jugadores de calidad y buenos, bienvenido sea para que el plantel sea más rico y tengamos más variantes”, manifestó.
El objetivo: pelear por todo
Más allá de su buen momento goleador, Messiniti mantiene una mentalidad ambiciosa. El delantero no quiere que Marathón tenga que elegir entre la Copa Centroamericana y el torneo Apertura, sino competir al máximo en ambas competencias.
“Nosotros vamos a pelear los dos torneos, vamos a competir. No elegimos ni uno ni otro, vamos a pelear los dos y esperemos llegar a lo más alto y poder conseguir los objetivos”, sentenció.
Con el olfato goleador nuevamente afinado y una seguidilla de partidos determinantes por delante, Messiniti se presenta como una de las principales cartas ofensivas de un Marathón que busca trascender tanto a nivel internacional como en el campeonato hondureño.