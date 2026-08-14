Chirinos avisa previo al clásico contra Motagua: "No deben"

Tegucigalpa.

Olimpia se prepara para enfrentar semanas cargadas de fútbol de alto nivel. Este domingo enfrentan a Motagua en Liga Nacional y también se ponen a tono para visitar al Alianza en Copa Centroamericana. El equipo melenudo abrió las puertas del CAR José Rafael Ferrari y uno de los jugadores elegidos para hablar en conferencia de prensa antes los medios de comunicación fue el delantero Michaell Chirinos. "El diablito" habló sobre el buen momento que atraviesa Olimpia y la confianza que existe dentro del plantel previo a una semana exigente, con el clásico ante Motagua y el compromiso internacional. El delantero destacó la buena condición física del equipo y el aporte que están realizando los jóvenes, quienes han respondido de gran manera ante rivales importantes.

También dejó claro que el ciclón azul será un rival complicado, independientemente de los resultados recientes que ha obtenido. El atacante aseguró que los clásicos se juegan de una manera diferente y que Olimpia respeta las capacidades de su rival, aunque también afirmó que el equipo merengue llega preparado y con mucha confianza tras el trabajo realizado. Chirinos resaltó el crecimiento de los jóvenes, especialmente de Jeremy Rodríguez, a quien aconsejó seguir trabajando y buscando el gol. El experimentado delantero también recordó que en Olimpia la obligación siempre es pelear por campeonatos y consideró que los nuevos talentos deben entender que el objetivo no es destacar solamente en algunos partidos, sino consolidarse y construir una carrera importante en el club. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse CONFERENCIA DE CHIRINOS ¿Cómo están ustedes físicamente y futbolísticamente pensando en el partido de este domingo? La verdad que estamos muy contentos. Creo que tenemos un buen grupo, joven, donde ha llegado mucha juventud a aportarle al equipo. Pensé que los iba a costar un poco más, pero gracias a Dios no es así. Hemos ido a enfrentar grandes rivales y hemos obtenido los resultados adecuados y eso como grupo nos ayuda a tomar confianza para lo que se viene. También ganamos una copa, eso también nos ayuda porque los chicos saben lo que significa estar aquí en este club y bueno, lo importante son los resultados y nos han acompañado. El partido del domingo será un partido muy complicado contra un gran rival y esperemos estar a la altura. Físicamente todos estamos bien, gracias a Dios. Los que están lesionados están de vuelta y vamos paso a paso, pero la verdad que nos sentimos muy bien. Van a enfrentar a un Motagua que viene cansado y no solamente eso, sino que ha sido duramente criticado durante la semana por haber perdido ante el "benjamín" de la Liga. ¿Ustedes qué análisis sacan de lo que le pasó a Motagua ante Estrella Roja y cómo creen que llega para este Clásico?

Yo miraba algunos programas y redes sociales que Motagua es el favorito, que Motagua tenía los mejores jugadores y ahora es el peor. Esto es parte del fútbol nada más. Sabemos que en los clásicos se juegan diferente, puede venir cansado, puede venir como sea y los clásicos son sumamente diferentes. Nosotros como club lo respetamos muy bien, sabemos sus capacidades, sabemos lo que significa jugar contra Motagua, pero en nuestro caso estamos muy preparados para esto. Así lo hicimos saber el día que le ganamos. Decía el Búho Meléndez entre entre semana "no podemos perder contra ellos". ¿Así lo toman ustedes también? Y también tu mensaje para que no se vuelvan a repetir los incidentes fuera del estadio. Bueno, esta no es una respuesta para el Búho, pero ellos no deben perder contra Estrella Roja, no deben perder contra Olancho, no deben perder contra quien sea. Nosotros igual no podemos perder contra Motagua, no podemos perder contra Estrella Roja, no podemos perder contra Olancho.Como club grande no podemos perder contra ninguno y al final nosotros respetamos lo que ellos dicen, nos vamos a dar cuenta el día de domingo. Quien haga el mejor partido va a salir ganando. En la pretemporada caer en Estados Unidos provocó algo fuerte en el club. Después de eso vemos un Olimpia que aunque sea con muchos jóvenes, jugadores nuevos, no deja de correr, no deja de intentar, propone. ¿Crees que ese momento fue un momento bastante positivo para ustedes porque tocaron el piso, tocaron la tierra y se habló muy fuerte? Sí, fue muy positivo. Yo lo doy gracias a Dios porque nos pasó eso. Al final siempre es bueno que te pase o te den un golpe de realidad para que volvás a relucir, para que volvás a darte cuenta lo que tienes que trabajar, lo que tienes que hacer. En el grupo lo tomamos así, fue un golpe de realidad lo que nos dieron y después de lo que hablamos nos dijimos las cosas en la cara. Dijimos que teníamos que correr, que teníamos que aportarle tanto a los jóvenes como el de experiencia, porque aquí al final son los títulos los que llaman. Aquí no se caracteriza por sacar jóvenes, aquí se caracteriza por quedar campeón y al final los jóvenes lo están haciendo bien. Ellos tienen que ir paso a paso, tienen que ir quedándose, no queriendo estar solo un partido o dos partidos, sino para que sea para toda la vida, una carrera futbolística. Estás hablando mucho de los jóvenes y del buen trabajo que están haciendo ellos en el inicio de la temporada.