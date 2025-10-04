Messi se luce con tres asistencias y el Inter Miami golea al New England en la MLS

Miami, Estados Unidos.

El Inter Miami goleó este sábado 4-1 al New England Revolution con tres asistencias del diez argentino Lionel Messi y sendos dobletes de su compatriota Tadeo Allende y del español Jordi Alba.

La lluvia característica de la temporada de huracanes de Florida acompañó el homenaje previo al partido tributado al centrocampista español Sergio Busquets, quien a los 37 años ha anunciado su retirada como jugador al final de la temporada.

El partido comenzó con un Inter Miami despistado, pero terminó paseándose por el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida).

El Inter Miami llegó al encuentro con una carga de cuatro partidos en poco más de una semana y signos de desgaste físico en el anterior partido contra Chicago Fire.

El partido empezó con sufrimiento para los hombres de Mascherano, cuando en el minuto 8 un centro por la izquierda de Carles Gil fue rematado por Brandon Bye al larguero.

Inter Miami despertó instantes después y en el minuto 15 el mediocentro argentino Rodrigo De Paul inquietó con un gol que fue anulado.

En el minuto 32 el extremo argentino Tadeo Allende anotó el 1-0 tras una jugada que comenzó Busquets, trasladó al lateral Alba y terminó con la asistencia de Messi.