Messi falló penal a lo 'Panenka' y el Inter Miami fue arrollado en MLS

El delantero argentino fue protagonista en la goleada que recibió el Inter Miami en una nueva jornada de la MLS.

  • 13 de septiembre de 2025 a las 20:05 -
  • Agencia EFE
Chicago , Estados Unidos.

El argentino Lionel Messi falló un penalti a lo 'Panenka' este sábado y el Inter Miami terminó arrollado 0-3 en su visita al Charlotte DC en el Bank of América Stadium de Charlotte.

El israelí Idan Toklomati castigó el fallo de Messi con un triplete y entregó al Charlotte la novena victoria consecutiva en lo que va de la MLS.

El Inter Miami se rindió ante el equipo más en forma de la MLS en una noche en la que no pudo contar con el uruguayo Luis Suárez, quien cumplió la primera de las tres jornadas de suspensión por escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup.

Tabla LaLiga tras triunfo Real Madrid vs Real Sociedad; presión al Barça

El 'Pistolero' recibió además seis jornadas de suspensión añadidas, que tendrá que cumplir en la Leagues Cup del próximo año.

El Inter Miami pudo adelantarse en el marcador poco antes de que Toklomati marcara el 1-0 del Charlotte, pero Messi intentó un 'Panenka' que el meta croata Kristijan Kahlina supo leer.

Pocos segundos después, Toklomati dio ventaja al Charlotte al empezar y al rematar una acción dentro del área de penalti tras una asistencia de Westwood.

El delantero israelí firmó el 2-0 nada más comenzar la reanudación y completó su triplete personal en el 84 desde el punto de penalti. Lleva once goles en lo que va de la MLS y el Charlotte encadenó su noveno triunfo seguido, la mejor marca en la MLS desde 2019.

El Charlotte es tercero en el Este, detrás del Philadelphia Union, mientras que el Inter Miami es séptimo, con 46 puntos. Eso sí, el equipo de Javier Mascherano tiene tres puntos menos que el Union.

Messi hace el ridículo: Su increíble penal cobrado en la MLS

