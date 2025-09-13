Messi falló penal a lo 'Panenka' y el Inter Miami fue arrollado en MLS

Chicago , Estados Unidos.

El argentino Lionel Messi falló un penalti a lo 'Panenka' este sábado y el Inter Miami terminó arrollado 0-3 en su visita al Charlotte DC en el Bank of América Stadium de Charlotte.

El israelí Idan Toklomati castigó el fallo de Messi con un triplete y entregó al Charlotte la novena victoria consecutiva en lo que va de la MLS.

El Inter Miami se rindió ante el equipo más en forma de la MLS en una noche en la que no pudo contar con el uruguayo Luis Suárez, quien cumplió la primera de las tres jornadas de suspensión por escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup.