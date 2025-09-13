Messi hace el ridículo: Su increíble penal cobrado en la MLS

Estados Unidos.

Inter Miami con Leo como titular, fue goleado 3-0 por un Charlotte que impuso su localía y en donde el campeón del mundo con Argentina llegó a protagonizar un ridículo al fallar de forma espantosa un lanzamiento penal.

Se jugaban 31 minutos del primer tiempo y el partido estaba empatado sin goles, cuando hubo un lanzamiento desde los 12 pasos a favor del equipo que dirige Javier Mascherano.

Increíblemente Messi eligió picarla en el tiro desde y su lanzamiento fue bien adivinada por el guardameta Kristijan Kahlina ya que no tuvo necesidad de lanzarse.

Como si el penal no convertido por Lionel Messi no fuera suficiente para Inter Miami, Charlotte pegó en el momento justo: en la siguiente jugada del tiro desde los 12 pasos no convertido, llegó al 1-0 a través de Idan Toklomaty.

Con este resultado, Inter Miami quedó estancado en el séptimo puesto con 46 unidades. Más allá de que se mantiene en puestos de clasificación al playoff, varios rivales se acercaron tras su caída frente al Charlotte FC, que escaló a los primeros lugares con 53 puntos.

Cabe resaltar que Las Garzas tienen bastantes partidos menos en comparación a sus rivales, quienes le sacan tres o cuatro partidos en la MLS. En la cima de la Conferencia Este se ubica Philadelphia Union.

La agenda del Inter Miami seguirá con una seguidilla de nueve partidos en 35 días para completar la Temporada Regular de la MLS. El martes 16 recibirá a Seattle Sounders en una mini revancha de lo sucedido en la Leagues Cup, el sábado 20 será local contra DC United y seguirán en la fila diferentes rivales como New York City FC, Toronto, Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United y Nashville.