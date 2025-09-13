Hijos de Salvador Cabañas piden declararlo "insano" por indignante razón: Él responde

Consternación en las redes sociales tras increíble demanda que le hicieron sus hijos al exjugador paraguayo Salvador Cabañas.
El paraguayo Salvador Cabañas, exfutbolista que vio finalizada su carrera en 2010 tras recibir un balazo en la cabeza en la Ciudad de México cuando era la estrella del Club América, enfrenta un difícil proceso legal tras la demanda que interpusieron sus hijos.
Cabañas, quien salvó milagrosamente su vida tras el atentado en el Bar-Bar, un exclusivo centro nocturno de la CDMX, y se retiró para llevar una vida relativamente normal en Paraguay
Retirado y alejado del mundo del fútbol muchas veces se aseguró que Salvador Cabañas vivía en una la pobreza, lo que fue desmentido por el propio jugador. A lo que actualmente se dedica, en realidad, es a dar charlas, donde cuenta la experiencia de su rehabilitación.
Ahora, el ex delantero y goleador del club itálico vive momentos complejos, tras una demanda presentada por sus retoños.
Los problemas no han terminado para Salvador Cabañas. Esta semana se supo de un juicio interpuesto por sus propios hijos, Mía y Santiago, quienes quieren poner a un curador a cargo de sus bienes, porque, supuestamente, el ex futbolista ya no puede valerse por sí mismo.
El juicio por insania aún no llega a su fin, pero el paraguayo presentó pruebas para demostrar que la aseveración de sus hijos no es más que una calumnia.
Salvador Cabañas se sometió a una evaluación psiquiátrica, en la que los resultados fueron contundentes.
“Aspecto acorde, actitud colaboradora, lenguaje en ritmo y tono conservado orientado en persona parcialmente en tiempo y espacio“, señala el informe realizado por la médica siquiatra forense María Fresco.
Después de que se diera a conocer que Santiago y Mía Cabañas interpusieron una demanda para declararlo "insano”, el exfutbolista de 45 años se presentó en tribunales. ‘Chava’ se realizó una evaluación psiquiátrica que determinó que no tiene trastorno alguno, de acuerdo con un documento que presentó su abogado.
Jorge Esquivel, abogado de Cabañas, aseguró a la prensa local que el hijo mayor del exfutbolista quiere ser el administrador del patrimonio.
El abogado de Salvador Cabañas aseguró que hay personas malintencionadas que están manipulando a los hijos del exgoleador para que procedan con la demanda contra su propio padre.
"Salvador está muy acongojado por la situación de que sus hijos estén involucrados de esta manera, porque hay intereses económicos de por medio y están siendo manipulados por terceras personas con el objetivo de lograr un rédito económico", señaló el abogado del exjugador paraguayo.
Cabañas ofreció una entrevista a la cadena local Telefuturo y aseguró que está en plenas facultades mentales para poder manejar su dinero: "Yo estoy en condiciones de todo, recién vine de un viaje, después tengo otro y la verdad que venimos con la intención de pelear", dijo.
También reveló que ya no habla con sus hijos. "Hace mucho tiempo que no tengo contacto con ellos, pero bueno, así es esto, vamos a pelear hasta el último. La verdad que estoy dolido, pero qué le vamos a hacer", añadió Cabañas.
Los hijos de Salvador Cabañas pidieron declarar insano a su propio padre para quedarse con los bienes del exjugador paraguayo.