Messi se reunirá con Donald Trump: Desvelan el motivo del encuentro

Miami, Estados Unidos.

La lista de oradores incluye al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien participará como orador principal en el día inaugural, al ícono del fútbol Lionel Messi, y a importantes líderes financieros y empresariales como Jamie Dimon de JP Morgan Chase y Ken Griffin de Citadel. Bajo el lema “The World Meets in America ” (El mundo se encuentra en América), el evento busca convertirse en la “cumbre de liderazgo más grande del mundo”, congregando a más de 40.000 líderes y millones de espectadores.

El 5 y 6 de noviembre, Miami será sede de la cumbre internacional del America Business Forum (ABF), un evento que reunirá a las figuras más prominentes de la política, los negocios, el deporte y la cultura.

Sorpresa. El legendario futbolista argentino Lionel Messi se estará reuniendo con Donald Trump , el polémico mandatario de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los organizadores del evento, que nació en Uruguay y por primera vez ocurrirá en Estados Unidos con un estimado de 30.000 asistentes, anunciaron este miércoles que el mandatario acudirá al encuentro, con sede en el Kaseya Center, en el centro de Miami.

"Una nueva voz se suma al escenario global de liderazgo. El presidente Donald J. Trump participará en el America Business Forum Miami 2025, junto a figuras como Lionel Messi, Jamie Dimon (presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase) y Gianni Infantino", indicó ABF en LinkedIn.

La asistencia de Trump trasciende porque el Kaseya Center está justo frente a la Torre de la Libertad (Freedom Tower) de Miami, junto a la que está el terreno que el Gobierno de Florida regaló la semana pasada para la construcción de la biblioteca presidencial oficial del mandatario.

El foro reunirá a líderes de los deportes y negocios, como al presidente y director de la Fórmula 1, Stefano Domenicali; el fundador y director de Citadel, Kenneth Griffin; el fundador de WeWork, Adam Neumann, y el empresario Eric Schmidt, exdirector de Google.

"Este noviembre, Miami se convertirá en el punto de encuentro entre los líderes que están definiendo el futuro de los negocios, el deporte y la cultura", sostuvo la organización, que acumula nueve encuentros desde 2017.

El acto refleja la relevancia política que ha adquirido esta ciudad del sur de Florida, pues apenas el mes pasado Trump anunció que la cumbre del G20 será en un complejo turístico de su propiedad en Doral, en la zona metropolitana de Miami, la primera vez que Estados Unidos acoge la cita en unas dos décadas.