Indignación: "Robo" al 96 y no pudieron clasificar al Mundial 2026

Selección estuvo a punto de conseguir por primera vez en su historia el pase a una Copa del Mundo, pero terrible error lo condenó.

Indignación mundial luego de que modesta selección fue perjudicada de manera espantosa y le privaron de sellar este miércoles 8 de octubre lo que hubiese sido una histórica clasificación a la Copa del Mundo.

Esta acción le da la vuelta al mundo ya que se cobró un fuera de juego Inexistente en una jugada que terminó en gol, pero el mismo no contó de manera increíble.

La selección perjudicada fue Cabo Verde, modesta escuadra que rozó este miércoles 8 de octubre la posibilidad de conseguir por primera vez en su historia una clasificación al Mundial.

Cabo Verde empató 3-3 ante Libia, necesitan un triunfo para clasificar al Mundial 2026, les anularon un gol inexistente al minuto 96 y eso evitó que ganarán y consiguieran el cupo a la Copa del Mundo.
Cabo Verde lo perdía 3-1 ante Libia, pero pudo empatarlo en los últimos minutos. Lamentablemente para ellos, no pudieron ganarlo y como consecuencia aún no son mundialistas.

Además del gol inexistente que les cobraron, los de Cabo Verde dejaron escapar esta clara oportunidad de marcar en los tiempos extras lo que hubiese significado la victoria y la clasificación al Mundial 2026.
El gol mal anulado a Cabo Verde ha repercutido a nivel mundial ya que pudieron sellar este miércoles por primera vez una clasificación al Mundial. Uno de los que se pronunció fue el periodista argentino Andrés Cantor.

En las redes sociales hay mensajes de molestia por el hecho de que perjudicaron a la Selección de Cabo Verde.
El tanto anulado a Cabo Verde le daba el triunfo y por primera vez en su historia un pase a una Copa del Mundo. El enfado no es para menos.

Prensa española también se pronunció sobre lo ocurrido.

Diversas opiniones sobre el gol mal anulado a la selección de Cabo Verde.

Otros mensajes indignantes por lo que hicieron contra la selección nacional de Cabo Verde.

Prensa internacional señaló como absurdo de que en las eliminatorias africanas no se tenga VAR.

Periodista de Estados Unidos dio su punto de vista.

German Alvarado de Diario LA PRENSA de Honduras dio su punto de vista.

Pese a que los perjudicaron, la selección de Cabo Verde mantiene la opción de clasificar por primera vez a un Mundial: El lunes deberán de vencer como local a Eswatini para estar en la Copa del Mundo del 2026-.
