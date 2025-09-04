Messi se luce con golazo en su despedida de Argentina: Cerca de récord de jugador centroamericano

Buenos Aires, Argentina.

¡Nunca falta! El astro argentino Lionel Messi se encargó de abrir el marcador en el duelo Argentina vs Venezuela por la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas con miras al Mundial 2026. "La Pulga" se lució en un partido especial para él ya que significa el último oficial jugando en su casa por las eliminatorias. Transcurrían 39 minutos del primer tiempo en el estadio Monumental, cuando Leo se hizo presente y anotó el primer del duelo entre argentinos y venezolanos.

Espectacular pase en profundidad de Leandro Paredes a Julián Álvarez, el delantero hizo un recorte dentro del área, le cedió el balón a Messi y éste de forma brillante le pasó por encima la esférica al portero venezolano. Inmediatamente se desató la locura en toda la Argentina y Lionel por su obra de arte. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. La anotación significó el gol 113 para Lionel Messi como jugador de la selección Nacional de Argentina superando con creces al último gran '10', Diego Armando Maradona, pero también a leyendas de la talla de Gabriel Batistuta y excompañeros como Ángel Di María y Javier Mascherano. Messi también igualó a Ali Daei como tercer máximo goleador en TODA la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo ya que llegó a 35 tantos. Está por debajo del chapín Carlos Ruiz (39) y Cristiano Ronaldo (36).

LEYENDA

El 16 de agosto de 2005, hace algo más de dos décadas, Messi reemplazaba en el minuto 64 a Lisandro López para transitar sus primeros segundos en el seleccionado absoluto, bajo las órdenes de José Pekerman, en un amistoso ante Hungría, partido del que también fue parte el actual entrenador, Lionel Scaloni. 'Leo' llegaba con las mejores perspectivas tras ser determinante en el triunfo argentino en el Mundial sub-20 de ese mismo año, pero aquel partido en Budapest no fue auspicioso: con el dorsal 18 en la espalda fue expulsado un minuto después por un golpe a un rival mientras intentaba su primer regate. Su primer gol llegó en 2006, con escasos 19 años en un amistoso ante Croacia, y ese mismo año integró el plantel que disputó el Mundial de Alemania 2006, donde marcó un gol ante Serbia y Montenegro y fue por última vez considerado como una alternativa desde el banquillo. A partir de allí, se convirtió en la pieza fundamental de cada combinado argentino que intentó durante años romper la sequía que acechaba a la Albiceleste desde el triunfo en la Copa América de 1993. La 'Pulga' suma 193 presencias, muy por encima de los ya retirados Javier Mascherano (147) y Ángel Di María (145), mientras que el más cercano en actividad es Nicolás Otamendi (126).En Catar 2022 superó al alemán Lothar Matthäus como el jugador que más partidos jugó en copas del mundo (26) y se convirtió además en el argentino con más goles en mundiales (13), por encima de Gabriel Batistuta (10) y Diego Armando Maradona (8). Messi detenta también el récord de haber sido el jugador argentino más joven en llegar a 100 partidos, en 2015, con 27 años. También es el jugador argentino que más finales jugó con su selección: dos por Copas del Mundo (Brasil 2014 y Catar 2022) y cinco por Copas América (Venezuela 2007, Chile 2015, Estados Unidos 2016, Brasil 2021 y Estados Unidos 2024). En una peregrinación constante de un lado al otro del océano Atlántico y en locaciones tan disímiles como Libia o China, el '10' buscó durante 16 años alzar un trofeo que por momentos pareció imposible, hasta esa final de Copa América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en 2021, cuando el gol de su amigo Di María contra Brasil saldó una deuda del fútbol con uno de sus mejores intérpretes.