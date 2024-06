Messi sorprende al eligir al mejor equipo del mundo y esto dijo del Real Madrid

Por otro lado, el rosarino desvela pequeños secretos de su día a día como el chat que comparte con Neymar y Luis Suárez. Una amistad que nació desde que compartieron el vestuario del Barcelona.

“Tenemos un grupo los tres. Creo que Neymar puso ‘sudaca’ o algo así... Desde Barcelona cuando jugábamos juntos creo que en un momento lo armó, puso ‘sudaca’ y se quedó”, cuenta el delantero.

Mundial 2026

Respecto al Mundial 2026 que se celebrará en USA, México y Canadá, Messi continúa sin descartar su presencia, aunque tampoco da pistas sobre su posible participación.

“Depende de cómo me sienta, de cómo esté físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado”, respondió.

Además, cuenta lo que supuso para él la última Copa del Mundo en Qatar. “La vida sigue. A mí me tocó seguir en París, me tocó vivir acá y seguir intentando conseguir cosas, ir ganando. Ahora tenemos otro desafío con la selección, poder intentar conseguir otra Copa América. Pero al mismo tiempo el ser campeón del mundo... A mí me pasó como sentirme realizado, conseguí todo”, explica.

Llamativamente, también confiesa que todavía no volvió a ver la final contra Francia. “Mis recuerdos están todos acá. Recuerdo lo que recuerdo. Hay muchas cosas que quizás se me escapan. Pero bueno, por ahora me quedo con lo que tengo sin repasar”. “La última jugada del Dibu (ante Kolo Muani) no la vi como la mayoría. No la sufrí como todos”, afirma.

Fue al Psicólogo

Tampoco tuvo reparo en revelar que necesitó ayuda psicológica durante una etapa en el Barça. “La verdad es que fui cuando estaba en Barcelona hace mucho. Nunca había probado, era muy reacio a todo eso. No me gustaba. Yo soy una persona que me guardo todo para dentro y me como tanto lo bueno como lo malo. Pero cuando fui me hizo muy bien, me gustó mucho, me ha ayudado muchísimo”.

Cabe recordar que la selección argentina se prepara para disputar la Copa América que arranca el 20 de junio. Messi y compañía primero tendrán dos juegos de preparación. Uno será este domingo contra Ecuador en Chicago y el próximo viernes enfrentan a Guatemala en Maryland.