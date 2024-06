Messi recibió un no por parte de futbolista: “Me llamó y no quise”

Pocas veces un futbolista se da el lujo de rechazar invitación del astro argentino Lionel Messi para poder compartir vestuario.

El experimentado defensor Marcos Rojo sorprendió en las últimas horas tras revelar que recibió un llamado de Lionel Messi para emigrar a Inter Miami, pero decidió quedarse en el equipo Boca Juniors de Argentina.

“En enero me llamó Leo. No cualquiera, ni un intermediario. Hablé con Messi y me dijo de la posibilidad de ir a Inter. Imaginate lo que representa eso para cualquier futbolista. Y yo no estaba convencido de irme de Boca, porque había renovado hace poco. Lo único que hice fue comunicarme con Román [Riquelme] y decirle la situación. Le dije que si él me necesitaba, yo me iba a quedar. Yo estoy ciento por ciento convencido de seguir en Boca y lo quiero seguir haciendo”, señaló Rojo.