Messi fue convocado por la Selección de Argentina: explican el motivo

Buenos Aires, Argentina.

La selección de Argentina jugará como local tres partidos amistosos antes de fin de año ante sus pares de Bolivia, Burkina Faso y Benín, que serán los primeros después de la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo, el pasado 19 de julio, y de la reciente renuncia de su histórico capitán, Lionel Messi.

Los tres encuentros se disputarán en Argentina: el primero, ante Bolivia, será el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, según confirmó este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado.

Los dos encuentros restantes serán en el estadio Monumental del club River Plate, en Buenos Aires: el 3 de octubre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Burkina Faso y el 6 de octubre a Benín.