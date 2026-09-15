Messi fue convocado por la Selección de Argentina: explican el motivo

La selección de Argentina jugará como local tres partidos amistosos antes de fin de año ante sus pares de Bolivia, Burkina Faso y Benín, que serán los primeros después de la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo, el pasado 19 de julio, y de la reciente renuncia de su histórico capitán, Lionel Messi.
Los tres encuentros se disputarán en Argentina: el primero, ante Bolivia, será el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, según confirmó este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado.
Los dos encuentros restantes serán en el estadio Monumental del club River Plate, en Buenos Aires: el 3 de octubre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Burkina Faso y el 6 de octubre a Benín.
Una de las grandes dudas para este llamado era la presencia de Lionel Messi. Sí, pese al anuncio del argentino sobre su retiro el pasado 31 de agosto, los aficionados mantuvieron la expectativa de si iba a jugar alguno de los amistosos para despedirse del público con la camiseta albiceleste en su país.
Y este martes se confirmó. Lionel Messi se despedirá de la selección de Argentina en el partido amistoso del 6 de octubre ante Benín a disputarse en Buenos Aires durante la próxima ventana de partidos internacionales, según anunció el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.
La lista de convocados para los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín incluye a Messi. Tapia dijo en un video en su cuenta de X que tendrá "la despedida que se merece el 6 de octubre" en el Monumental de Buenos Aires.