Messi y Argentina, con grupo fácil en el Mundial 2026: cuándo y dónde debuta

La Argentina de Lionel Messi buscará el bicampeonato mundial en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA y ya conoce su camino para revalidar el título obtenido en Qatar 2022, tras el sorteo que se realizó en el Centro Kennedy de Washington, Estados Unidos. La Albiceleste llega como una de las favoritas al Mundial United 2026 y el desafío para el equipo de Lionel Scaloni es enorme, volver a alzar la copa en un continente donde ya lo hizo en los Mundiales del '78 y '86. Los argentinos cuentan con la base de jugadores que lograron la hazaña en Doha en una infartante final ante Francia y con un Messi que disputará su último Mundial. El delantero del Inter Miami está preparado para asumir el reto de retirarse de la selección por la puerta grande.

El grupo de Argentina en el Mundial 2026

Argentina tuvo un sorteo benévolo en el Mundial 2026, como cabeza de serie fue ubicada en el Grupo J y quedó encuadrada con rivales que a priori no representan mayor peligro para los actuales campeones del mundo. La selección argentina se enfrentará contra Austria, Argelia y Jordania, en un grupo en el que parte como favorito, pero deberá mostrar mucha solidez frente a un conjunto austríaco siempre competitivo, una Argelia intensa y de buen nivel africano, y una Jordania que llega en pleno crecimiento futbolístico. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Queda claro que el vigente campeón parte con ventaja tras el sorteo. Ser cabeza de serie le otorga a Argentina un panorama más accesible en comparación con otras potencias, algo que la prensa y los especialistas ya anticipaban. Aun así, ningún torneo mundialista permite relajarse: cada rival buscará incomodar, desgastar y sorprender a una selección que llega con la etiqueta de favorita.

Calendario, sedes, fechas y horarios de partidos

El Grupo J del Mundial 2026 que conformane Argentina, Austria, Argelia y Jordania disputará sus partidos en las sedes de Kansas City, Dallas y San Francisco (Estados Unidos). El sábado la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios. Esto incluye la confirmación oficial de las fechas y los estadios específicos donde la 'Scaloneta' disputará cada uno de sus tres partidos iniciales en Estados Unidos, México o Canadá. Sin embargo, ya se conoce que Argentina debutará en el Mundial 2026 contra Argelia el martes 16 de junio. El seleccionado argelino se clasificó con comodidad a la cita mundialista, quedando como líder de su grupo en las eliminatorias africanas, y cuenta con jugadores como Rayan Ait-Nouri, del Manchester City, y Riyad Mahrez, actual jugador del Al Ahli saudí pero de extensa y exitosa carrera en la Premier League. El rival más fuerte que le tocó a Argentina fue Austria, seleccionado que vive un buen momento y que tiene como goleador al delantero Marko Arnautovic y cuenta con figuras como el mediocampista Marcel Sabitzer, del alemán Borussia Dortumund, y el lateral derecho Konrad Laimer, del Bayern Múnich. El conjunto austríaco logró clasificarse directamente al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá tras imponerse en el Grupo H de la fase final de las eliminatorias europeas, con seis victorias, un empate y una derrota en ocho partidos, en los que marcó 22 goles y recibió cuatro. Argentina cerrará su participación en la fase de grupos ante Jordania, que logró clasificarse al Mundial 2026 tras terminar en la segunda posición de su grupo en la fase final de la clasificación asiática, por debajo de Corea del Sur y superando a Irak. Las principales figuras del conjunto árabe en las eliminatorias fueron los delanteros Ali Olwan y Yazan Al Naimat, mientras que uno de los jugadores más destacados de su plantel es Mousa Tamari, centrodelantero del Rennes francés.

