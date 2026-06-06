Sorpresa en el mercado de fichajes: Deybi Flores tiene nuevo equipo en el exterior

Tegucigalpa, Honduras.

El mediocampista hondureño Deybi Flores no bajó los brazos tras finalizar su vínculo con el Al-Najma de Arabia Saudita. Durante más de tres meses se mantuvo trabajando de manera intensa por cuenta propia, a la espera de una nueva oportunidad en el extranjero, y finalmente el esfuerzo tuvo recompensa. Luego de analizar varias propuestas, el futbolista sampedrano, que está próximo a cumplir 30 años, definió su futuro y continuará su carrera en el fútbol internacional.

Diario LA PRENSA conoció en exclusiva que Flores se convertirá en nuevo jugador del Atlético Petróleos de Luanda, uno de los clubes más importantes de la primera división de Angola y el equipo más laureado de ese país africano. La llegada del catracho responde a una petición expresa del entrenador portugués João Pedro Sousa, quien siguió de cerca las actuaciones del volante tanto con el Al-Najma como con la Selección Nacional de Honduras. Convencido de sus condiciones, el técnico impulsó su contratación desde las primeras conversaciones. Las negociaciones avanzaron con rapidez. Los contactos comenzaron durante la primera semana de mayo y, en apenas dos semanas, ambas partes alcanzaron un acuerdo total, por lo que el fichaje quedó cerrado desde hace varias semanas.

Será compañero de otro hondureño

En el Atlético Petróleos de Luanda, Deybi compartirá vestuario con otro hondureño, Jonathan Rubio, un factor que podría facilitar su adaptación a un continente que visitará por primera vez como futbolista profesional. El acuerdo contempla un contrato por dos temporadas y la presentación oficial está prevista para finales de junio. Además, Flores se incorporará de inmediato a la pretemporada del club, la cual arrancará el próximo 10 de junio en España.