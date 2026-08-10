Jeaustin Campos aparece en la órbita de histórico club de Centroamérica

San José, Costa Rica.

El Herediano separó a José Giacone por los malos resultados y Jeaustin Campos aparece entre los candidatos para tomar las riendas del campeón.

Getsel Montes se queda sin entrenador en el Sport Herediano de Costa Rica luego de los malos resultados, situación que provocó que la dirigencia de los florenses separara al técnico José Giacone, quien no pudo levantar al vigente campeón.

Tras la salida de Giacone, la dirigencia de Herediano ya está tras los pasos del nuevo timonel. Uno de los nombres que suena es el de Jeaustin Campos, actual entrenador del Real España, quien ya tuvo un paso por el cuadro florense y conoce de primera mano la institución.