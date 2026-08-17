Abandona a su equipo para fichar por el Barcelona: Flick estalla de alegría

Barcelona, España.

El lateral portugués Joao Cancelo llegó este lunes al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (noreste de España) para firmar su nuevo contrato con el Barça tras desvincularse del Al-Hilal saudí. Será la tercera etapa del internacional portugués en las filas del club catalán, después de jugar como cedido en la temporada 2023-2024, bajo las órdenes de Xavi Hernández, y la segunda mitad del curso pasado con Hansi Flick en el banquillo. "Estoy muy contento, estoy muy feliz de estar aquí, estoy donde quiero estar. Estuve entrenando aparte una semana. A Deco le dije que o venía aquí o iba a estar un año allí sin jugar cobrando el salario. He renunciado a parte de mi salario, pero era fichar por el Barça, o nada", declaró Cancelo nada más arribar a la capital catalana.

A pesar de que el Al-Hilal pretendía obtener un dinero por el traspaso del jugador, Cancelo, de 32 años, llegará finalmente con la carta de libertad bajo el brazo para firmar un contrato de tres años, hasta junio de 2029, según han publicado varios medios de comunicación. Se prevé que el club azulgrana oficialice el fichaje del portugués próximamente y dé más detalles de la operación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De esta manera, el equipo de Hansi Flick refuerza la posición de lateral con un futbolista diestro que puede ocupar con solvencia ambas bandas, aunque en los últimos seis meses bajo las órdenes de Flick jugó mayoritariamente en el costado izquierdo de la zaga. Fue precisamente su notable rendimiento en la segunda mitad del pasado curso el que convenció a la dirección técnica y al entrenador alemán para apostar definitivamente por el carrilero portugués.