Mbappé terminó como máximo goleador de la Champions League 2025-2026

Madrid, España.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y eliminado en los cuartos de final, completó la Liga de Campeones 2025-26 como el máximo goleador de la competición con 15 tantos, uno más que Harry Kane, del Bayern Múnich.

Mbappé fue una de las grandes figuras del torneo europeo y lideró el ataque de Real Madrid durante toda la competición. Su capacidad para aparecer en los momentos decisivos, su velocidad explosiva y su contundencia frente al arco rival fueron claves para que terminara en lo más alto de la tabla de artilleros.