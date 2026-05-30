Mbappé terminó como máximo goleador de la Champions League 2025-2026

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y eliminado en los cuartos de final, completó la Liga de Campeones 2025-26 como el máximo goleador de la competición con 15 tantos, uno más que Harry Kane, del Bayern Múnich.
Mbappé fue una de las grandes figuras del torneo europeo y lideró el ataque de Real Madrid durante toda la competición. Su capacidad para aparecer en los momentos decisivos, su velocidad explosiva y su contundencia frente al arco rival fueron claves para que terminara en lo más alto de la tabla de artilleros.
La cifra de 15 tantos le permitió superar a varios de los delanteros más destacados de Europa, consolidando una campaña individual sobresaliente. Además, este logro refuerza su estatus como uno de los futbolistas más decisivos de la actualidad y añade otro reconocimiento a una carrera que sigue creciendo a nivel internacional.
Su ventaja era considerable sobre cualquiera de los jugadores que disputaron la final del torneo este sábado con el París Saint-Germain y el Arsenal. El más cercano era Kvicha Kvaratskhelia, con diez.
MÁXIMOS GOLEADORES DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026
Con 15 goles: Kylian Mbappé (3p) (FRA/Real Madrid).
Con 14 goles: Harry Kane (2p) (ING/Bayern Múnich).
Con 10 goles: Julián Alvarez (3p) (Atlético de Madrid); Anthony Gordon (5p) (ING/Newcastle); Kvicha Kvaratskhelia (GEO/París Saint Germain).
Con 8 goles: Erling Haaland (1p) (NOR/Manchester City) y Ousmane Dembele (FRA/París Saint Germain).
Con 7 goles: Luis Díaz (COL/Bayern Múnich); Victor Osimhen (3p) (NIG/Galatasaray).