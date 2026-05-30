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Mbappé terminó como máximo goleador de la Champions League 2025-2026

El delantero francés firmó una campaña espectacular en la UEFA Champions League al finalizar como máximo artillero de la competición.

Mbappé terminó como máximo goleador de la Champions League 2025-2026

Mbappé fue cuestionado en la temporada, pero terminó siendo el máximo anotador en la Liga de Campeones de Europa.
Madrid, España.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y eliminado en los cuartos de final, completó la Liga de Campeones 2025-26 como el máximo goleador de la competición con 15 tantos, uno más que Harry Kane, del Bayern Múnich.

Mbappé fue una de las grandes figuras del torneo europeo y lideró el ataque de Real Madrid durante toda la competición. Su capacidad para aparecer en los momentos decisivos, su velocidad explosiva y su contundencia frente al arco rival fueron claves para que terminara en lo más alto de la tabla de artilleros.

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La cifra de 15 tantos le permitió superar a varios de los delanteros más destacados de Europa, consolidando una campaña individual sobresaliente. Además, este logro refuerza su estatus como uno de los futbolistas más decisivos de la actualidad y añade otro reconocimiento a una carrera que sigue creciendo a nivel internacional.

Su ventaja era considerable sobre cualquiera de los jugadores que disputaron la final del torneo este sábado con el París Saint-Germain y el Arsenal. El más cercano era Kvicha Kvaratskhelia, con diez.

MÁXIMOS GOLEADORES DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026

Con 15 goles: Kylian Mbappé (3p) (FRA/Real Madrid).

Con 14 goles: Harry Kane (2p) (ING/Bayern Múnich).

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Con 10 goles: Julián Alvarez (3p) (Atlético de Madrid); Anthony Gordon (5p) (ING/Newcastle); Kvicha Kvaratskhelia (GEO/París Saint Germain).

Kylian Mbappé terminó siendo el máximo goleador de la UEFA Champions League 2025-2026.

Kylian Mbappé terminó siendo el máximo goleador de la UEFA Champions League 2025-2026.

 (Dato Sofascore.)

Con 8 goles: Erling Haaland (1p) (NOR/Manchester City) y Ousmane Dembele (FRA/París Saint Germain).

Con 7 goles: Luis Díaz (COL/Bayern Múnich); Victor Osimhen (3p) (NIG/Galatasaray).

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Redacción web
Agencia EFE/Redacción

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