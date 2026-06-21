Mbappé causa revuelo tras dar su veredicto sobre Messi y Cristiano Ronaldo

Estados Unidos.

El delantero francés Kylian Mbappé se refirió este domingo al pulso que mantiene con Lionel Messi por convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, aunque reconoció que el argentino es mejor.

"Ya sabía que Messi iba a seguir marcando goles. Siempre lo hace. Él va por delante y yo voy por detrás. Yo seguiré marcando para ayudar a mi selección a llegar lo más lejos posible", afirmó Mbappé en una rueda de prensa en Filadelfia (Estados Unidos) previa al duelo de este lunes frente a Irak.

"Cuando marcas goles tienes más opciones de llegar lejos, y yo quiero ganar el Mundial", añadió Mbappé.