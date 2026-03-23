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Mbappé hace confesión sobre su lesión: "Encontré el diagnóstico correcto en..."

"Era algo que me molestaba", el francés explica lo sucedido con su lesión y su viaje a París para conocer otra opinión.

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 16:10 -
  • Agencia EFE
Mbappé hace confesión sobre su lesión: Encontré el diagnóstico correcto en...

Kylian Mbappé se sumó este lunes a la concentración de Francia.
París, Francia.

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección de Francia, habló este lunes del esguince en la rodilla izquierda y dijo haber "tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto" cuando acudió a un especialista en París.

Mbappé hizo estas declaraciones durante un acto celebrado en la capital francesa por los 10 años de la aseguradora Alan, de la que el propio jugador se ha hecho accionista -sin divulgar en qué porcentaje-, en la que es una nueva incursión del delantero en el mundo de los negocios.

"Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 %, he tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París y, juntos, pudimos encontrar el mejor plan para volver a estar al mejor nivel a final de temporada con el Real Madrid y con la selección de Francia en el mundial", aseveró.

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"Era algo que me molestaba (la rodilla izquierda) y quería saber lo que exactamente tenía, y es cierto que me hice muchos análisis, me encontré con personas competentes (...) No sabía por qué me dolía, por qué esos dolores y saberlo es una primera etapa para curarse", agregó.

El campeón del mundo de 2018 lamentó "las especulaciones, las cosas que se han dicho que no eran verdad". "Pero así es la vida de un atleta de alto nivel y de una personalidad pública sobre la que está permitido decir cosas sin ni siquiera verificarlas", agregó.

Con su entrada en el capital a la empresa emergente Alan, Mbappé, de 27 años, alarga su abanico de inversiones a través de su fondo Coalition Capital.

Mbappé es ya accionista del club de fútbol francés de la ciudad de Caen, de la firma alemana de electrónica Loewe y del equipo francés del torneo SailGP (la Fórmula 1 de la vela).

También ha invertido en la empresa emergente Sorare, que se dedica a la venta de cromos digitales a través de internet, pagados con monedas virtuales e intercambiados entre los usuarios. Asimismo, hace tres años lanzó la sociedad de producción y distribución Zebra Valley, basada en el deporte, los videojuegos y la música.

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Agencia EFE
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