Mbappé: "Tengo mi opinión sobre el Balón de Oro, pero..."

Alemania.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, aseguró tras la victoria ante Alemania en el encuentro por el tercer puesto de la Nations League que estaba "contento de volver a marcar, son dos partidos seguidos, pero sobre todo por ganar, eso es lo más importante".

Mbappé cortó en esta fase final su racha sin anotar con el conjunto francés con los goles en la derrota ante España (4-5) y en la victoria este domingo ante Alemania (2-0), en los que también aportó asistencias.

"Siempre he dicho que quería ser importante en la selección francesa y que no hay nada por encima de eso. Es bueno volver a ser decisivo, lo cual debería ser la norma para un jugador como yo, pero no es un fin en sí mismo; el fin en sí mismo es ganar. Es el rendimiento colectivo lo que me interesa", insistió el capitán de la selección francesa.

El delantero madridista aseveró que aprendieron "mucho" en estos dos encuentros, "tanto lo positivo como lo negativo", en los que hicieron "muchas cosas bien y otras mal", y se mostró satisfecho de haber reaccionado tras la derrota contra España.