¡Rumbo a EEUU! Mauricio Dubón habla de sus vacaciones en Honduras

Mauricio Dubón partió este domingo rumbo a Houston para unirse a las filas de los Astros, actual campeón de las Grandes Ligas, que iniciará pretemporada en los próximos días.

El pelotero catracho gozó de unas vacaciones excepcionales en nuestro país, donde fue recibido como héroe al convertirse en el primer hondureño en ganar un anillo de MLB.

Diario LA PRENSA entrevistó a Dubón, quien estaba esperando su vuelo hacia Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de La Lima.

“Siempre venimos a trabajar aquí en Honduras, son parte de las vacaciones, pero a seguir trabajando”, comentó el jugador de los Astros.

Por otra parte, detalló cómo se mantuvo en forma a nivel físico y mental en sus vacaciones en territorio hondureño.

“En lo deportivo me preparé física y mentalmente para volver a tener otro año. Gracias a Dios el venir aquí al país le refrescan la memoria a uno. Además, en mi propia causa tengo una jaula que me ayuda a batear; eso me ayuda bastante para la temporada”, precisó.