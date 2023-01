‘Coro’ González, su historia de supervivencia: “Me quedan muchos años”

Ganar 21 torneos nacionales y 11 centroamericanos se dice fácil, pero en medio de esto hay mucho trabajo, disciplina, esfuerzo y por su puesto un líder que sepa encaminar a un extenso grupo de pupilos y este es Leonardo ‘Coro’ González, el entrenador de los Delfines Sampedranos, reyes de la natación hondureña.

La disciplina acuática cautivo su corazón, primero como nadador adentrándose al mismo desde 1979 hasta 1990 ganando muchos campeonatos nacionales con el equipo Country de Tegucigalpa y como entrenador inició en 1993 con el equipo Tiburones de Honduras; sin embargo, donde gestó su historia fue en el equipo de San Pedro Sula al que llegó el 5 de enero de 1995 y no paró de ganar.

Active su cuenta de registro para tener acceso a navegación ilimitada

No obstante, no es que ‘Coro’ dijo quiero ser entrenador y listo, el proceso fue de muchos años y él mismo nos detalla que “el haber sido nadador me permite tener una visión un poco más clara de la situación y estudié para entrenador de natación en Leipzig, Alemania, además recibí muchos cursos en Cuba, Estados Unidos, México y Centroamérica. Esto nos ha permitido estar actualizados”.

Gonzales nos reveló la fórmula del éxito que ha alcanzado

“Dios, la disciplina y contar con el apoyo de padres de familia que estén interesados con el desarrollo de sus hijos. Es importante trabajar todos juntos”, expresó el entrenador catracho.