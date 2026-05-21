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Mauricio Dubón impulsa dos carreras en victoria Bravos de Atlanta

El hondureño Mauricio Dubón volvió a responder con el bate al impulsar dos carreras en el triunfo de los Bravos de Atlanta, que siguen firmes en la temporada.

Mauricio Dubón impulsa dos carreras en victoria Bravos de Atlanta
Estados Unidos.

El hondureño Mauricio Dubón volvió a responder con el bate en la victoria de los Bravos de Atlanta por 9-3 sobre los Miami Marlins, resultado con el que los Bravos se quedaron con la serie 3-1 disputada en la Floridad.

Dubón no inició como titular debido a un día de descanso, pero ingresó en la parte alta de la octava entrada tras la lesión de Mike Yastrzemski. El catracho aprovechó de inmediato su única oportunidad ofensiva y conectó un doble productor de dos carreras para ampliar la ventaja de Atlanta.

El batazo del utility hondureño permitió anotar a Ozzie Albies y Eli White cuando el marcador ya favorecía 8-3 a los Bravos, aportando así su granito de arena en otra sólida presentación del mejor equipo de las Grandes Ligas de Béisbol.

Mauricio Dubón brilla con doblete y dos hits en triunfo de los Braves

El promedio de bateo para Mauricio Dubón mejoró a .260 y en la defensiva tuvo que ocupar el puesto de Yastrzemski como jardinero izquierdo en el juego.

Con este triunfo, Atlanta mejoró su impresionante récord a 35 triunfos y 16 derrotas, manteniéndose como líder absoluto de la MLB y dominando la División Este de la Liga Nacional.

Ahora, los Bravos se preparan para iniciar este viernes hasta el domingo una nueva serie divisional frente a los Washington Nationals en Truist Park, la casa de Atlanta.

AGENDA
Viernes 22 de mayo 5:15 pm Bravos vs Nationals
Sábado 23 de mayo 2:10 pm Bravos vs Nationals
Domingo 24 de mayo 2:10 pm Bravos vs Nationals.

¡Imparable! Mauricio Dubón conecta su primer jonrón de la temporada 2026

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Redacción La Prensa
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