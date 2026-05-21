Mauricio Dubón impulsa dos carreras en victoria Bravos de Atlanta

Estados Unidos.

El hondureño Mauricio Dubón volvió a responder con el bate en la victoria de los Bravos de Atlanta por 9-3 sobre los Miami Marlins, resultado con el que los Bravos se quedaron con la serie 3-1 disputada en la Floridad.

Dubón no inició como titular debido a un día de descanso, pero ingresó en la parte alta de la octava entrada tras la lesión de Mike Yastrzemski. El catracho aprovechó de inmediato su única oportunidad ofensiva y conectó un doble productor de dos carreras para ampliar la ventaja de Atlanta.

El batazo del utility hondureño permitió anotar a Ozzie Albies y Eli White cuando el marcador ya favorecía 8-3 a los Bravos, aportando así su granito de arena en otra sólida presentación del mejor equipo de las Grandes Ligas de Béisbol.