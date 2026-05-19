Mauricio Dubón brilla con doblete y dos hits en triunfo de los Braves

Estados Unidos.

Los Atlanta Braves dejaron atrás la dolorosa derrota sufrida en el arranque de la serie y este martes reaccionaron con una importante victoria de 8-4 sobre los Miami Marlins en el LoanDepot Park, con una destacada actuación del hondureño Mauricio Dubón. El utility catracho fue una de las figuras ofensivas del compromiso al irse de 5-3, conectando un doblete y un sencillo, además de impulsar una carrera y anotar otra para contribuir al triunfo de la novena dirigida por Walt Weiss. Atlanta venía de caer de manera increíble 12-0 en el primer juego de la serie de cuatro partidos, por lo que necesitaba una rápida reacción. Dubón apareció como titular como segundo en el orden al bate y defendiendo el jardín izquierdo.

Los Braves arrancaron encendidos desde la primera entrada. Dubón abrió la ofensiva con un sencillo al jardín derecho tras conectar un cutter de 87 mph. Luego avanzó a segunda por base por bolas a Matt Olson y más tarde llegó hasta tercera con elevado de sacrificio de Ozzie Albies. Posteriormente, Michael Harris II conectó un imparable al jardín derecho que permitió al hondureño anotar la carrera del 2-0. Ronald Acuña Jr. había inaugurado el marcador previamente en el mismo episodio. Sin embargo, Miami reaccionó rápidamente en la parte baja del primer inning. Xavier Edwards castigó con cuadrangular y luego Kyle Stowers conectó un doblete remolcador de dos carreras para darle vuelta al marcador 3-2 a favor de los Marlins.

Dubón volvió a responder con el madero en la tercera entrada. El pelotero hondureño conectó un sinker de 90 mph enviado por Braxton Garrett y mandó la pelota hasta el jardín izquierdo para sumar un doblete a su cuenta, que estuvo cerca de convertirse en cuadrangular. Más adelante avanzó hasta tercera base tras un mal lanzamiento del pitcher, aunque finalmente no logró anotar. En la parte baja de ese mismo inning, Miami amplió la ventaja a 4-2 gracias a un elevado de sacrificio de Esteury Ruiz que permitió anotar a Otto López. Los Braves comenzaron a descontar en la quinta entrada. Aunque Dubón fue retirado con elevado al jardín central, Atlanta aprovechó el inning y Ronald Acuña Jr. anotó la carrera del 4-3. El empate llegó poco después gracias al poder de Michael Harris II, quien desapareció la pelota con un enorme cuadrangular de 421 pies por el jardín central para igualar las acciones 4-4. En su cuarto turno al bate, durante la séptima entrada, Dubón conectó un rodado a la tercera base y fue puesto out en primera.