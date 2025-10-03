Mascherano habla sobre polémica imagen con Messi en el Inter Miami: ¿Hay problemas?

Miami, Estados Unidos.

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, afirmó este viernes que su charla con Lionel Messi en el último partido perdido contra el Chicago Fire fue solo de cuestiones tácticas y destacó, con una sonrisa, que pese a que se diga "cualquier cosa" en el entorno de club, no existe ningún "problema con Leo".

"Sin problemas con Leo, salió que me estaba retando, se dice cualquier cosa", afirmó sonriendo Mascherano en la rueda de prensa previa al encuentro del Inter Miami contra el New England Revolution de este sábado.

"Estábamos hablando casualmente del bloque bajo en el que estaba Chicago. Si ves el partido, después de sus primeros dos goles hacen un bloque muy bajo y había poco espacio para encontrar entre líneas. Fue un ida y vuelta del tema de espacios, porque ellos habían replegado muy bien y costaba mucho encontrar espacios entre líneas. Algo que yo estaba viendo y que luego en el vestuario tratamos de hablar", añadió el argentino.

Mascherano asumió de forma muy clara la responsabilidad por la derrota 3-5 sufrida en casa en ese encuentro.