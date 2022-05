Mario Moncada asegura que el partido Motagua-Vida no se jugará en el Nacional por una deuda con Conapid

El exárbitro dio a conocer que ya había notificado al Ciclón Azul de lo que podía ocurrir, pero no recibió ninguna respuesta. “Pronto contaré todo, envíe cuatro notas que tengo en mi poder, jamás recibimos respuesta y las haré pública próxima semana”, comentó.

Moncada asegura que el club motagüense tiene una deuda pendiente con la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas (CONAPID), razón por la que no permitirá que se juegue el duelo Motagua-Vida.

“No se juega, el estadio pertenece al pueblo no a un grupo de empresarios que lo han manejado en las últimas décadas como manejan empresas de su propiedad, no es capricho, envié 4 notas y de ninguna recibí respuesta”, respondió Moncada cuando un usuario seguidor del Motagua le preguntó si iba a dejar que se jugará el partido.

“Créame que no quisimos llegar a estas instancias, enviamos 4 notas de cobro y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta, hace más de una semana le escribo a Omar Ordoñez para que resolvamos, caso contrario no jugarían y tampoco respondió”, añadió.