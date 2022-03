Como un juego de campeonato con la pelota rápida, Mariano Gómez asumió el reto de ser el nuevo director del Instituto Municipal de Deporte (Inmude) donde llega con mucha ilusión.

Apenas lleva un mes en sus funciones y el exbeisbolista de los Indios de Cleveland, Mellizos de Minnesota, Bravos de Atlanta y Tigres de Detroit (No de Grandes Ligas), tiene grandes propósitos para la ciudad cuna del deporte en Honduras.

¿Cómo dio ese paso administrativo Mariano Gómez luego de destacar como beisbolista?

Vengo de una familia deportista, mi padre fue futbolista y me enseñaron desde la escuela a jugar en muchos deportes, eso me ha ayudado a tener esta pasión desde muy pequeño y representé a mi país afuera. Mi experiencia administrativa comenzó desde que estuve en la directiva de los Rangers y la Federación de Béisbol, esto me dio ese conocimiento de cómo administrar en el deporte en lugares de servicios públicos. He administrado además la empresa familiar por muchos años.

Estos puestos siempre son señalados y usted ingresa con las manos limpias, ¿cómo espera culminar?

Tengo la escuela de la familia, mi padre fue una persona muy recta, honrada. Fue cercano al alcalde Roberto Contreras y por eso ha confiado en mí para este puesto. Sabe de nuestros principios, yo aquí no vengo por dinero, más bien estoy perdiendo porque generaba más recursos por medio de mi empresa. Vengo por un objetivo personal, de saber por qué el deporte no sobresale, de cómo puede ser que el deportista se atrasa. Es de hacer mejoras, aquí la administración está bien ordenada. Aquí gestionamos que el dinero se utilice en compra de materiales deportivos, reparaciones, pero dinero no se toca.

¿Cómo encontró las finanzas y cuánto es el presupuesto de Inmude?

Las finanzas se encontraron un poquito tocadas en la cuestión de recaudación de conceptos de palcos, se ha mejorado y triplicado en estos 45 días. Le estamos generando dinero a la alcaldía porque tenemos un mayor control de la renta de las instalaciones. El uso de las canchas de Inmude tiene un costo y está establecido en el plan de arbitrios, se están regulando permisos.

La gerencia de deportes creo que maneja un presupuesto de 50 o 70 millones de lempiras en todas las disciplinas al año, esto fue aprobado por administración anterior. Cualquiera diría que es gran cantidad de dinero, pero no es así. Los presupuestos se crean en papel, mas no se puede desarrollar al 100%.

Los deportes son caros, tenemos una piscina olímpica que es de las mejores, pero solo el cloro nos lleva una gran parte del dinero. Tenemos instalaciones con más de 30 años de uso donde tenemos que invertir. Ahorita estamos invirtiendo en el estadio Morazán, que es el cambio de alumbrado, mejoras de la cancha, venimos a mejorar palcos.

¿Ajusta este presupuesto?

El que diga que le ajusta este presupuesto estaría mintiendo. Siempre uno queda corto en querer hacer algo más. Tenemos un complejo deportivo de casi 40 manzanas y muchas veces la maquinaria es cara.

¿Cuáles son los complejos deportivos que maneja Inmude?

La gerencia de deportes tiene 81 canchas, los complejos más grandes y conocidos con el estadio Morazán, el Olímpico y Patria Marathón.

¿Qué mejoras se están realizando al Morazán?

Las exigencias que tenemos de parte de Concacaf es mejorar del estadio Morazán sus camerinos y el alumbrado completo. El alumbrado del estadio Morazán tiene casi 30 años de vida, ya los repuestos de las lámparas ya no se encuentran, están obsoletos, el cableado ya tiene fallas. Se está gestionando, viene gente de Costa Rica interesados en hacer las mejoras, una reconstrucción en el alumbrado y esto es bastante complicado, queremos hacer algo bien.

¿Y para el estadio Olímpico?

El alumbrado está en un 85% en buenas condiciones, por los partidos de la Selección la FIFA ha estado más encima, este estadio está apto para poder recibir el Premundial Sub-20 de junio y julio.