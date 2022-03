Rafael Villeda, presidente de Olimpia y miembro de la Comisión de Selecciones, habló ampliamente con Grupo OPSA sobre la actualidad del cuadro olimpista y la selección de Honduras.

El dirigente también respondió sobre la situación actual de Bryan Moya, goleador de los albos que fue suspendido por la FIFA y que deberá de pagarle una cifra importante de dinero al Zulia de Venezuela.

Villeda señaló entender las críticas de la prensa deportiva y sobre todo de los aficionados, quienes han pedido la cabeza no solo del técnico, sino de los dirigentes.

La entrevista con Rafael Villeda:

¿Cómo analiza el trabajo de Pablo Lavallén en estos primeros meses en Olimpia?

“Es un proceso de adaptación tanto de él hacia conocer las capacidades del plantel y los propios futbolistas hacia la forma de trabajo del profesor Lavallén, pero las cosas van por buen camino, después de 10 jornadas vamos en primer lugar. Hemos tenido algunas derrotas, pero creo que las cosas irán mejorando y esperamos finalizar las vueltas líderes.”

¿Cómo avanza el caso de Bryan Moya?

“Se están haciendo las gestiones, más que todo él a través de su representante buscando la posibilidad de lograr un acuerdo con el Zulia y entiendo que el club de Angola está interesado en que se resuelva porque se han visto afectados por esta decisión de FIFA y esperamos que para el 2-3 de abril pueda estar resuelto y que pueda volver a jugar.”

¿Ayudarán a económicamente a Bryan Moya?

“En eso estamos, en conversaciones y tratando de brindarle el respaldo dentro de las capacidades del equipo y esperemos que uniendo esfuerzos entre el 1 de Agosto, Bryan y nosotros podamos resolver esta situación y que continúe jugando con el club por mucho más tiempo. Ojalá la deuda se salde pronto.”

Sobre la Selección, se cierra una eliminatoria desastrosa ¿qué valoraciones le quedan de este proceso?

“Desgraciadamente las cosas no salieron como esperábamos. Hay que tomarse el tiempo para analizar lo que está sucediendo con nuestro fútbol, todos tenemos una participación en la culpa como dirigentes, jugadores, entrenadores y en general todo el fútbol del país debemos ver cómo analizamos a fondo para rectificar de los errores que se han cometido y prepararnos para la eliminatoria del Mundial del 2026 y volver porque es el anhelo de todos los que estamos involucrados.”

Independiente de cómo terminen estos últimos tres partidos ¿sigue el Bolillo Gómez al frente?

“El contrato así es y son situaciones que debemos conversar con él, reitero, entre todos debemos analizar y rectificar si se han cometido errores y enfilar hacia un mejor proceso.”

¿Hay posibilidades de analizar lo que él hizo y pensar en traer otro técnico?

“Todo es posible. Nada está escrito en piedra, pero la intención desde que se le contrató es poder estar en la eliminatoria, pero son situaciones que analizaremos a fondo en conjunto y ver qué le conviene al fútbol hondureño.

¿Hay plan B porque él dijo en San Pedro Sula que llegó en un mal momento?

“Le tocó un momento difícil, no solo desde el punto de vista del puntaje, sino de ambiente que gira alrededor de la selección nacional y es complicado, pero es un técnico que ha demostrado a lo largo de su trayectoria la capacidad que tiene clasificando a varios mundiales, resultados exitosos a nivel de clubes y debemos valorar lo que representa el profesor Bolillo Gómez.”

Usted es un hombre con una agenda apretada ¿cómo toma usted los señalamientos donde piden que den un paso al costado? ¿Tiene la fuerzas para continuar tomando en cuenta que tiene a Olimpia y sus empresas?

“Precisamente son las cosas que le digo que debemos analizar y profundizar. Yo estoy consciente que hemos cometido errores y al igual que nosotros, lo han cometido los jugadores, entrenadores y son situaciones que se deben analizar y si para bien del fútbol es que uno se haga a un lado, no tengo ningún inconveniente porque la finalidad acá es que la selección pueda salir adelante y si es implica apartarme, bienvenido sea.”

¿Desde el aspecto dirigencial qué errores cree que se cometieron en el proceso?

“Puede ser la decisión inicial del cuerpo técnico que se nombró. Creo que el momento en que se destituyó no fue un error porque si vemos a la Selección en la Liga de Naciones en junio tuvo una buena participación, se arrancó bien con Canadá y desgraciadamente vino el problema que no se pudo ganar en El Salvador y el segundo tiempo contra Estados Unidos.”

“Pero en ese momento hacer un cambio de un trabajo que se venía realizando a lo largo de dos años me parecía que no era oportuno, desde mi punto de vista era seguir, pero en la segunda ventana los resultados eran complicadísimos y eso nos llevó a quitar al cuerpo técnico; luego cuando vino el profesor Bolillo Gómez si la analizamos a fondo, todavía creo que no ha sido un error porque es buen DT y lastimosamente el ambiente, la atmósfera que hay con la selección ha faltado ese nivel de confianza que no se ha podido recuperar y si no se hubieran dando esos diez minutos fatales contra Panamá las cosas estarían de otra manera porque se hubiera agarrado ese nivel de confianza.”