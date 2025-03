Marcelo causa revuelo sobre el mejor jugador de la historia: ¿Cristiano o Messi?

Madrid, España.

“¿Mejor jugador de la historia? No creo que haya ninguno . Tenemos la suerte de haber jugado en la misma época de Cristiano y Messi. No me gustan las comparaciones, pero tenemos que decir que los dos fueron increíbles y yo he tenido la suerte de ser parte de esto”, explicó Marcelo.

“¿Messi? Sí, lo aprecio mucho. Es un crackazo, es increíble. No lo podía ni ver, era muy rápido. Quería pegarle, hacerle falta... Pero no pude porque era muy rápido. Pensaba que me ibas a poner los videos en los que me regatea (risas). No le veía ni pasar. No hay ningún problema. Yo he nacido en un sitio donde lo de regatear era lo mejor, no ser regateado”, manifestó el brasileño.

Si bien está íntimamente ligado a la historia blanca, Marcelo admitió tener buena relación con varias figuras de Barcelona. “Me llevo muy bien con algunos del Barça. Tengo trato con Piqué, hablo con él. Piqué es muy auténtico, muy sincero. A mí me gusta que la gente sea sincera. Mucho respeto por Puyol, Iniesta, Xavi... La época de Guardiola estaba complicada. Teníamos que intentar tener el balón, pero era muy difícil”.