Victoria Franco: “Maratón La Prensa es una competencia exigente”

San Pedro Sula, Honduras.

— ¿Qué significa para Banpaís ser la casa de las inscripciones? Es un honor y una gran responsabilidad. Ser la casa de las inscripciones refleja la confianza que la Maratón deposita en Banpaís y para nosotros es una forma con creta de facilitar la participación y acompañar a los corre dores desde el primer paso.

— ¿Cómo percibe las expectativas de la gente con la Maratón? Se sienten muy altas y con muchísima energía. La Maratón de La Prensa ya es una tradición que la gente espera con entusiasmo, y esta edición número 50 en particular despierta un orgullo especial, por lo que representa para el atletismo y el país.

La edición número 50 de la Maratón de La Prensa-Gatorade promete convertirse en una verdadera celebración del deporte hondureño. Para Banpaís, patrocinador durante 13 ediciones y encargado de las inscripciones, esta competencia representa mucho más que una carrera: es un espacio de unión, disciplina, solidaridad y orgullo nacional. Victoria Franco , gerente comercial y de estrategia de Medios de Pago Banpaís, comparte las expectativas, recuerdos y el significado de formar parte de la carrera más importante de Honduras.

— ¿Cuántas ediciones ya como patrocinadores y APOYO. Victoria Franco, gerente comercial y de estrategia de Medios de Pago de Banpaís, des taca la emoción que el banco tiene de apoyar la Maratón. cómo ha sido la experiencia?

”Hemos acompañado la Maratón en 13 ediciones como patrocinadores, y la experiencia siempre ha sido muy positiva. Cada año confirma el impacto que tiene este evento en la promoción del deporte, la convivencia y el sentido de comunidad.

— ¿Cuáles son los mejores recuerdos que tiene de la competencia?

Siempre ver el inicio de la carrera; el punto de salida nos llena de emoción, porque cada corredor tiene un objetivo, ese motivo que generó el esfuerzo. Para algunos es una meta per sonalcada kilómetro recorrido, para otros un momento con su grupo de amigos, una razón en la mente y corazón de cada participante, que hacen de este evento una fiesta en las calles. Es inspirador ver cómo la ciudad se une para apoyar y celebrar el deporte.

— ¿Qué es lo que más le llama la atención de la carrera de atletismo más importante del país?

Su capacidad de reunir a personas de todas las edades y niveles, desde atletas élite hasta corredores que participan por primera vez. Es una competencia exigente, pero también una fiesta deportiva que trasciende generaciones.

— ¿Cómo valora el hecho de que la Maratón se haga a beneficio de una institución? En este caso se apoyará el proyecto de Shin Fujiyama.

Lo valoramos enormemente, porque cuando el deporte se une con una causa, el impacto se multiplica. Apoyar un proyecto como el de Shin Fujiyama es una manera de convertir cada kilómetro en oportunidad des reales para comunidades que lo necesitan.

— Este es un evento al que acuden competidores de varios países del mundo. ¿Qué le dice eso?

Confirma el prestigio de la Maratón y la proyección inter nacional que tiene. La participación de atletas de distintos países confirma la calidad del evento y posiciona a Honduras como un punto de encuentro deportivo en la región.



— ¿Qué significado tiene el deporte para Banpaís?

El deporte representa disciplina, esfuerzo, bienestar y trabajo en equipo: valores que también promovemos como institución. Para Banpaís, apoyar el deporte es apoyar hábitos saludables, talento nacional y espacios que fortalecen el tejido social.



— ¿Cómo se imagina el domingo 14 de junio?



Lo imaginamos como un día lleno de emoción y orgullo: familias apoyando, corredores dando lo mejor y una ciudad vibrando con un mismo espíritu. Esperamos una jornada segura, bien organizada y con un ambiente positivo para todos.



— ¿Qué les dice a los participantes de esta edición número 50?



Les decimos que disfruten el camino y se sientan orgullosos de ser parte de una edición histórica. Cada paso cuenta, cada kilómetro representa disciplina y determinación, y también solidaridad al apoyar una causa que trasciende la meta. En Banpaís los felicitamos por asumir este reto y les desea mos muchos éxitos: que esta Maratón de La Prensa número 50 sea una experiencia inolvi dable.