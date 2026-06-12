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¡Todo listo! Hoy comienza la entrega de kits para la Maratón La Prensa

La entrega de kits para la edición de oro de la Maratón La Prensa-Gatorade se llevará a cabo este viernes y sábado en Expocentro.

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 09:44 -
  • Heber Betancourt
¡Todo listo! Hoy comienza la entrega de kits para la Maratón La Prensa

Los atletas podrán reclamar sus kits desde este viernes en Expocentro.
San Pedro Sula, Honduras.

¡Ya estamos listos! La media Maratón La Prensa-Gatorade está a la vuelta de la esquina y este viernes comienzan las entregas de los kits en la tradicional Expo Maratón, el punto de encuentro que marca el inicio oficial de la gran fiesta deportiva.

La cuenta regresiva entra en su recta final. A solo horas de la esperada “edición de oro”, miles de corredores ya pueden reclamar desde esta mañana sus kits en el punto de encuentro que marca el inicio oficial de la gran fiesta deportiva.

La entrega se realizará este viernes 13 y sábado 14 de junio en el Salón Los Zorzales de Expocentro en horario de 10:00 am a 7:00 pm. Los participantes inscritos deberán acudir para retirar el material que utilizarán en la histórica carrera, que celebra sus 50 años de existencia.

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Deben presentar su recibo de inscripción y su tarjeta de identidad. Como una de las novedades de esta edición especial, cada corredor tendrá la oportunidad de personalizar su kit de acuerdo con sus preferencias, dando una experiencia más cercana y exclusiva para quienes formarán parte de este acontecimiento deportivo.

La Expo Maratón también ofrecerá un ambiente lleno de energía, activaciones de patrocinadores, promociones, entretenimiento y muchas sorpresas para los asistentes, convirtiéndose en la antesala perfecta de la carrera más multitudinaria de Honduras.

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Redacción web
Heber Betancourt

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