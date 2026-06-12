¡Todo listo! Hoy comienza la entrega de kits para la Maratón La Prensa

San Pedro Sula, Honduras.

¡Ya estamos listos! La media Maratón La Prensa-Gatorade está a la vuelta de la esquina y este viernes comienzan las entregas de los kits en la tradicional Expo Maratón, el punto de encuentro que marca el inicio oficial de la gran fiesta deportiva.

La cuenta regresiva entra en su recta final. A solo horas de la esperada “edición de oro”, miles de corredores ya pueden reclamar desde esta mañana sus kits en el punto de encuentro que marca el inicio oficial de la gran fiesta deportiva.

La entrega se realizará este viernes 13 y sábado 14 de junio en el Salón Los Zorzales de Expocentro en horario de 10:00 am a 7:00 pm. Los participantes inscritos deberán acudir para retirar el material que utilizarán en la histórica carrera, que celebra sus 50 años de existencia.