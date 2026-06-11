Fuerzas vivas realizan último recorrido previo a Maratón de La Prensa

San Pedro Sula.

La cuenta regresiva para la edición 2026 de la Maratón La Prensa-Gatorade entra en su etapa decisiva. A escasos días de que más de 15,000 personas provoquen delirio en San Pedro Sula, las fuerzas vivas y los organismos de apoyo continúan afinando cada detalle operativo de cara al evento deportivo del país con más competidores.

Como parte de los preparativos finales, este día las autoridades realizaron un último recorrido por la ruta oficial de la competencia con el objetivo de verificar aspectos relacionados con la seguridad vial, puntos de asistencia, cierres de calles y logística general que permitirán el desarrollo ordenado de la esperada carrera.

Previamente se llevó a cabo una reunión de coordinación entre las instituciones responsables de velar por la seguridad, el orden y la atención de los participantes. En el encuentro hubo representantes de la Policía Nacional, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Policía Municipal y Grupo Especializado en Seguridad (GES).