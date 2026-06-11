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Fuerzas vivas realizan último recorrido previo a Maratón de La Prensa

Tanto los organizadores como las diferentes fuerzas vivas han estado en constantes reuniones

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 14:02 -
  • Heber Betancourt
Fuerzas vivas realizan último recorrido previo a Maratón de La Prensa

La fuerzas vivas junto a los organizadores de la Maratón realizaron este día el último recorrido previo al evento del domingo.

San Pedro Sula.

La cuenta regresiva para la edición 2026 de la Maratón La Prensa-Gatorade entra en su etapa decisiva. A escasos días de que más de 15,000 personas provoquen delirio en San Pedro Sula, las fuerzas vivas y los organismos de apoyo continúan afinando cada detalle operativo de cara al evento deportivo del país con más competidores.

Miembros de la Dirección Nacional de Viabilidad y transporte, Policía Municipal, inspecionando las diferentes rutas.

Miembros de la Dirección Nacional de Viabilidad y transporte, Policía Municipal, inspecionando las diferentes rutas.

Como parte de los preparativos finales, este día las autoridades realizaron un último recorrido por la ruta oficial de la competencia con el objetivo de verificar aspectos relacionados con la seguridad vial, puntos de asistencia, cierres de calles y logística general que permitirán el desarrollo ordenado de la esperada carrera.

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Previamente se llevó a cabo una reunión de coordinación entre las instituciones responsables de velar por la seguridad, el orden y la atención de los participantes.

En el encuentro hubo representantes de la Policía Nacional, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Policía Municipal y Grupo Especializado en Seguridad (GES).

Se esperan más de 15 mil corredores este domingo, y las fuerzas vivas reportan que todo está listo para el evento.

Se esperan más de 15 mil corredores este domingo, y las fuerzas vivas reportan que todo está listo para el evento.

Una carrera sin fronteras: conoce cuántos países estarán representados en Maratón La Prensa

La gran cita será este domingo 14 de junio a las 5:00 de la mañana, como ya es tradición.Ese día, miles de corredores volverán a tomar las calles para escribir un nuevo capítulo en la historia de esta emblemática competencia.

La edición número 50 de la Maratón La Prensa-Gatorade no es solo una carrera. Es memoria, es presente y es futuro. Es el reflejo de un país que corre unido, que sueña en grande y que, paso a paso, sigue construyendo su propia historia.

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Redacción web
Heber Betancourt

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