Marathón vs Olimpia: El impresionante gol antes del minuto en el clásico de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Mejor inicio no pudo tener mejor inicio el clásico del fútbol hondureño entre el Club Deportivo Marathón y el Olimpia en duelo correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras. Apenas a los 44 segundos de haber comenzado el duelo, el conjunto verdolaga se puso en ventaja con un espectacular gol marcado por el extremo ofensivo Cristian Javier Sacaza.

Un centro desde el costado derecho de Damin Ramíre, fue rechazado por el lateral derecho Kevin Güity, pero no fue el mejor de los despejes, por lo que Sacaza atento tomó el rebote y sacó un derechazo que se incrustó al ángulo. El portero Andrés Felipe Salazar , quien es titular reemplazando a Edrick Menjívar en el León, se lanzó, pero le fue imposible de llegar al balón y su estirada solamente sirvió para adonar el bello gol de los verdes.