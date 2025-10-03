Messiniti brilla con hat-trick y Marathón vuelve al triunfo a costas del Juticalpa

Olancho, Honduras.

Nicolás Messiniti le tiene tomada la matrícula al Juticalpa FC. El delantero argentino volvió a repetir la fórmula de la primera vuelta y le endosó un nuevo hat-trick al equipo canechero para liderar el triunfo 1-3 del Marathón por la jornada 13 del Torneo Apertura 2025. Messiniti se ha convertido en la pesadilla del Juticalpa en esta temporada de la Liga Nacional. En la fecha 2 le marcó un triplete en la paliza (7-0) y este viernes emula sus tres goles en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas para mantener al Monstruo Verde en la pelea por el liderato.

Marathón volvió al camino triunfal tras dos partidos sin ganar y sumó su noveno encuentro sin conocer la derrota. Los de Pablo Lavallén se pusieron a un punto del líder Olimpia en la tabla de posiciones.

Messiniti destroza al Juticalpa FC

Las acciones comenzaron con un Marathón demoledor que encontró puerta en el minuto 19 del primer tiempo. Nicolás Messiniti estaba destapado en el centro del área de Denovan Torres y definió a placer luego de un gran centro de Cristian Sacaza. Los peligrosos embates de los sampedranos no paraban y el 0-2 se hizo presente mediante un lanzamiento de penal por parte de Messiniti. Antes, Jaylor 'Kalushita' Fernández cayó en el área y el réferi no dudó en señalar la pena máxima.

Juticalpa, golpeado por la reducción de puntos por supuesto incumplimiento de pago, recibió otro revés apenas iniciando el segundo tiempo. Isaac Castillo filtró al espacio para Messiniti que volvió a liquidar el arco de Denovan Torres con remate de zurda. Repitió el triplete de la primera vuelta y su gol le dio mayor tranquilidad al verde. Lavallén, tranquilizado por la vapuleada provisional, metió a Román Rubilio Castillo por Messiniti, el nuevo killer de la Liga Nacional de Honduras. Sin embargo, tres minutos más tarde, Josué Villafranca descontó para el 1-3 en el marcador. En los minutos restantes Marathón mantuvo la tranquilidad. Incluso, el réferi pitó otro penal para el verde que cobró Rubilio Castillo, pero Denovan Torres amargó la noche de 'RoRuCa' tras atajar el soberbio penalti. El verde selló el triunfo que lo pone a un punto del líder Olimpia. Juticalpa, por su parte, perdió la oportunidad de ganar jugando de local y se queda en la octava posición del certamen.

