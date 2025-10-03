Tabla de posiciones de Liga Nacional: Marathón gana a Juticalpa y mete presión al Olimpia

Este viernes arrancaron las emociones de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Juticalpa FC y Marathón marcaron el inicio de la fecha con un partido electrizante en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Olancho.

El Monstruo Verde logró un gran triunfo por 1-3 que lo acerca al primer lugar Olimpia que suma 24 unidades. Los dirigidos por Pablo Lavallén alcanzaron la cifra de 23 puntos y le respiran en la nunca al León.

Olancho FC es tercero con 20 puntos y Lobos UPNFM, la revelación del campeonato, tiene 16 enteros. Luego siguen Platense y Real España que están metidos en la pelea del certamen ocupando los últimos puestos de liguilla.

Motagua aparece en la séptima posición y sorpresivamente no está en lugares de privilegio. Juticalpa es octavo con 13 unidades, Génesis es noveno, Choloma es penúltimo y Victoria se hunde en el último lugar del Torneo Apertura 2025.

Pero estas posiciones pueden cambiar cuando Victoria reciba al Olancho FC y Motagua juegue ante Génesis PN en los partidos sabatinos. Olimpia puede volver a estirar la ventaja al visitar a Lobos y Real España recibe al Platense de Puerto Cortés.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

DATO: Luego de 20 partidos disputados en las vueltas regulares, del primer al sexto lugar avanzan a la segunda ronda del torneo Apertura 2025. Del séptimo al onceavo quedan eliminados.