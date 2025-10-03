  1. Inicio
Tabla de posiciones de Liga Nacional: Marathón gana a Juticalpa y mete presión al Olimpia

El Marathón sigue en la pelea por el liderato y le respira de cerca al Olimpia.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Este viernes arrancaron las emociones de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Juticalpa FC y Marathón marcaron el inicio de la fecha con un partido electrizante en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Olancho.

El Monstruo Verde logró un gran triunfo por 1-3 que lo acerca al primer lugar Olimpia que suma 24 unidades. Los dirigidos por Pablo Lavallén alcanzaron la cifra de 23 puntos y le respiran en la nunca al León.

Olancho FC es tercero con 20 puntos y Lobos UPNFM, la revelación del campeonato, tiene 16 enteros. Luego siguen Platense y Real España que están metidos en la pelea del certamen ocupando los últimos puestos de liguilla.

Motagua aparece en la séptima posición y sorpresivamente no está en lugares de privilegio. Juticalpa es octavo con 13 unidades, Génesis es noveno, Choloma es penúltimo y Victoria se hunde en el último lugar del Torneo Apertura 2025.

Pero estas posiciones pueden cambiar cuando Victoria reciba al Olancho FC y Motagua juegue ante Génesis PN en los partidos sabatinos. Olimpia puede volver a estirar la ventaja al visitar a Lobos y Real España recibe al Platense de Puerto Cortés.

DATO: Luego de 20 partidos disputados en las vueltas regulares, del primer al sexto lugar avanzan a la segunda ronda del torneo Apertura 2025. Del séptimo al onceavo quedan eliminados.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS:

