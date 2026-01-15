Marathón tiene su segundo fichaje del Clausura 2026: viene del Real España

Maylor Núñez es nuevo fichaje del Marathón, en lo que es un movimiento importante de cara a la próxima temporada. Según conoció Diario La Prensa en primicia, el lateral derecho ya tiene un acuerdo total con la directiva verdolaga para sumarse a las filas del actual subcampeón del fútbol hondureño.
El defensor llegará para reforzar una zona clave en el esquema del Monstruo Verde, donde competirá directamente por la titularidad en la banda derecha con Samuel Elvir. Además, Núñez sería el encargado de cubrir la baja que dejó el panameño Iván Anderson, quien no continuará en el club.
De concretarse su incorporación, Maylor Núñez se convertirá en la segunda alta del Marathón para el nuevo torneo. La primera fue la confirmación del volante Carlos Pérez, con quien la directiva busca fortalecer distintas líneas del equipo para mantener el protagonismo alcanzado en el último campeonato.
Para el futbolista, este nuevo reto representa una oportunidad de relanzar su carrera en un club que aspira a títulos y competencias internacionales. Su experiencia en la Liga Nacional es uno de los puntos que más valoran dentro de la institución sampedrana.
Con este fichaje, Maylor Núñez también se sumaría a la selecta lista de jugadores que han vestido las camisetas de los cuatro grandes del fútbol hondureño: Olimpia, Motagua, Marathón y Real España, un logro poco común que refleja su amplio recorrido en el balompié nacional.