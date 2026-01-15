Marathón tiene su segundo fichaje del Clausura 2026: viene del Real España

San Pedro Sula, Honduras.

Maylor Núñez es nuevo fichaje del Marathón, en lo que es un movimiento importante de cara a la próxima temporada. Según conoció Diario La Prensa en primicia, el lateral derecho ya tiene un acuerdo total con la directiva verdolaga para sumarse a las filas del actual subcampeón del fútbol hondureño.

El defensor llegará para reforzar una zona clave en el esquema del Monstruo Verde, donde competirá directamente por la titularidad en la banda derecha con Samuel Elvir. Además, Núñez sería el encargado de cubrir la baja que dejó el panameño Iván Anderson, quien no continuará en el club.