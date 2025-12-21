Enfado de Lavallén: Hace petición pese a boleto a la final del Marathón

Puerto Cortés, Honduras.

Sin embargo, Lavallén no ocultó su molestia por el primer gol recibido, originado de una acción de fuera de juego. El entrenador explicó que el partido se complicó tras un pelotazo que los dejó mal parados y derivó en la anotación inicial, una acción que, tras revisarla en el vestidor, consideró un offside “por lo menos de un metro”.

El técnico argentino destacó el esfuerzo de sus jugadores en un mes difícil, marcado por exigencia física, presión competitiva y momentos emocionales fuertes dentro del club, subrayando que el pase a la final es un premio al trabajo diario y a la resiliencia del grupo.

El Marathón selló su clasificación a la gran final del torneo Apertura 2025 tras empatar ante Platense en la jornada 4 del Grupo B de las Triangulares, un resultado que fue celebrado con mesura por Pablo Lavallén , consciente del recorrido complejo que ha vivido el equipo verdolaga.

Finalmente, Lavallén pidió calma y respeto por lo que viene. Aseguró que llegar a la final no es un logro consumado y que todavía no hay nada ganado.

En ese contexto lanzó una frase contundente que volvió a poner el debate sobre la mesa: “Urge el VAR”, insistiendo en que la tecnología no solo haría más justo el torneo, sino que también protegería a los árbitros de quedar expuestos en decisiones determinantes.

Ese gol nos podría haber dejado tranquilamente sin la posibilidad de aspirar o de tener la seguridad de que podríamos estar en la etapa final, así que bueno, lamentablemente son errores que se repiten, a nosotros ya nos pasó dos veces con Real España y hoy. Es urgente el VAR, urgente, urgente VAR en esta liga. Si esta liga quiere ser una mejor liga tienen que proteger a los árbitros porque estos errores nosotros se los achacamos a los árbitros, ellos no tienen una computadora o un monitor para mirar, pero bueno, me parece si queremos tener un mejor fútbol en Honduras, más justo y que los árbitros no estén permanentemente en el ojo de la tormenta, hay que protegerlo con la tecnología.

Bueno, primero estoy agradecido con los jugadores que son los que hacen el esfuerzo todos los días, los que defienden nuestro trabajo, los que defienden a la gente, los que defienden al club y los sueños que tiene toda la gente, así que primero el agradecimiento a ellos por el esfuerzo. El partido sabíamos que no iba a ser un partido fácil, todos los partidos que hemos jugado con Platense, han sido disputados, reñidos, hoy no fue la excepción y bueno, sabíamos que teníamos que tratar de tener los jugadores más frescos posible porque ellos el único resultado que tenían era ganar y creo que en el primer tiempo hicimos un buen primer tiempo hasta los 30-35 minutos. Orobio sacó dos o tres, tuvo dos o tres atajadas muy buenas y después en un pelotazo nos complicaron, quedamos mal parados, nos hicieron el gol y después bueno, una jugada que la vi en el vestidor y es un claro un metro por lo menos y se cobra gol y lamentablemente otra vez volvemos a recurrir a este tipo de situaciones.

Hoy vimos a Humberto Juárez con una versión diferente a la que nos había dejado en el primer partido. Y ¿quién va a ser el portero titular en esta gran final por la lesión de Samudio?

Eso se va a resolver con las recuperaciones de los jugadores que están hoy lesionados. Si llega Samudio, lógicamente ha atajado todo el torneo, el segundo Enzo también tuvo una lesión importante y bueno, ahora Juárez el otro día hizo un gran partido, hoy lamentablemente no la pasó bien por momentos, pero bueno, tiene 19 años, está jugando una etapa final y es entendible, nosotros no le podemos exigir a un chico que es su segundo partido profesional que tenga el aplomo que tiene un jugador de 30 años que tiene partidos en la selección, puede pasar este tipo de cosas. Lo sabíamos y bueno, hoy pasaron. Y qué bueno que pasaron hoy.

Y lo importante que también le dije a los jugadores ahora que no es fácil remontar un 2 a 0, no es fácil y menos de visitante y con una cancha complicada en donde quizás nuestro juego no era el más adecuado porque estaba muy pesada también. Así que es un gusto que nos haya tocado esta situación y que la hayamos podido resolver, revertir y terminar en donde queríamos.

Con la entrada en el segundo tiempo de Isaac, Vega y Messiniti, ¿qué le dijo a los jugadores y cómo gestionó esa remontada?

No, eso es mérito de los jugadores, lógicamente nosotros le remarcamos cuáles habían sido los errores, por qué íbamos perdiendo 2 a 0, teniendo en cuenta que el segundo gol es un claro offside, uno no puede hablar, pero bueno, en el ánimo de los jugadores incide porque te hacen un gol al minuto 45 o 47 del primer tiempo en offside y lógicamente eso desconcentra a los jugadores. Tratamos de decirle rápido que se despabilen, que no se queden con los errores, que no se queden con el error de línea o del árbitro, que tenemos que seguir jugando de la manera que sabíamos nosotros y que lógicamente teníamos gente en la banca que iba también a potenciar a los que estaban adentro y sabíamos que íbamos a terminar con un equipo picante si era la necesidad.

Preparamos un partido en donde manejamos la pelota, después lamentablemente con el tema de los goles del 2 a 0 en el primer tiempo ya tuvimos que ir un poquito más y bueno, sabíamos que diseñamos un equipo para que termine con jugadores importantes al frente, de hecho jugó Rubilio, jugó Messi, Vega, Sacaza y bueno, medio como que tiramos toda la carne al asador y eso teníamos que prepararlo antes, saber que muchas veces son muy importantes los que arrancan el 11 pero también tenés que tener en cuenta quién va a terminar el partido y sabíamos que este partido es un partido peligroso porque Platense acá es fuerte y bueno, acertamos porque en realidad Platense se puso en ventaja y después nosotros terminamos también con todo, casi todo lo que tenemos en ofensiva y se pudo dar vuelta.

El miércoles se puede definir al segundo finalista. ¿Le gustaría a usted jugar la final el próximo fin de semana y que se defina lo antes posible el torneo o que se continúe con la planificación?

Si se define el miércoles eso seguramente se juntarán los directivos de los clubes, se pondrán de acuerdo, pero bueno, no sé, hay que esperar, hay que esperar hasta el miércoles. Hay que esperar hasta el miércoles y la verdad, preparar un partido así de apuradas y más siendo una final me parece que no es respetuoso para ninguno. Si me dicen que una final se juega tal día, se juega tal día, ahora dice “no, vamos a apurarla”, así que no sé qué va a pasar. Yo no soy el que decide las cosas cuando se juegan los partidos, pero no sé si es lo más conveniente. Igual tenemos que esperar el resultado.

La dosificación de los jugadores en ataque como Vega, como Messiniti, los goleadores de maratón, es parte de la carga de partidos y pensando también en esa posibilidad que tenía la ventaja en cuanto al resultado

Sí. Platense es un equipo que es muy intenso y que jugó tres partidos en ocho días, y si nosotros poníamos el mismo equipo que jugamos el otro día en San Pedro Sula, íbamos a estar también tan cansados como ellos por ahí, porque lógicamente es un equipo joven, dinámico, que se basa mucho en su aspecto físico para poder sacar diferencia. Entonces nosotros tratamos de meter un mix en donde cuatro jugadores que no habían alineado de titular el otro día, salgan a cancha, hagan ese esfuerzo porque tienen lógicamente la capacidad para hacerlo. Y si necesitábamos al resto de los muchachos, como entró Messiniti, como entró Vega, como entró Castillo, como entró Sacasa, lo íbamos a utilizar. Si lo hubiésemos podido guardar, lo hubiésemos guardado. Pero bueno, el partido se complicó y tuvimos que poner gente en ataque y lo hicieron muy bien el equipo. Profe, ¿Qué tal?

¿Qué se le viene a la cabeza con esta clasificación a la final con todo lo que ha pasado Maratón? Imagino que es uno de los logros más importantes de su carrera.

No, no hay ningún logro todavía, lamentablemente no hay ningún logro. Estamos en una final. Como entrenador me ha tocado estar en finales y el logro se da cuando se termina la final. Así que ahora no hay ninguna apreciación que hacer.

Ha sido un año o un semestre muy duro para nosotros, para el club, con la pérdida del presidente Orison, que aprovecho para mandarle saludos a la familia y dedicarle este paso a llegar de nuevo una a una final de Liga Nacional, pero no ganamos nada todavía, no nos dieron nada. Tenemos que esperar el rival y después, bueno, tenemos que jugar la final. Así que ahí después se harán valoraciones.