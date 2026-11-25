Lisboa, Portugal.

El Sporting de Portugal y el Manchester United protagonizaron un vibrante empate 2-2 en la UEFA Champions League, en un encuentro que estuvo cargado de emociones y en el que ninguno de los dos equipos logró imponer su autoridad durante los 90 minutos. Ambos clubes ofrecieron una batalla intensa, con oportunidades en las dos porterías y un desenlace que dejó todo igualado en el marcador. El resultado reflejó la igualdad de un enfrentamiento en el que los dos conjuntos buscaron llevarse la victoria, conscientes de la importancia de sumar puntos en la máxima competición europea. El Sporting intentó aprovechar su condición de local, mientras que el Manchester United llegó con la intención de imponer su jerarquía y llevarse un resultado positivo. El encuentro disputado en el estadio José Alvalade tuvo un primer tiempo lleno de tensión y polémica. El Manchester United sufrió con sus propios errores defensivos y el guardameta Senne Lammens terminó siendo protagonista de una secuencia que favoreció al conjunto portugués.

El Sporting tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador desde el punto penal. Luis Suárez ejecutó el lanzamiento, pero Lammens logró detenerlo. Sin embargo, la alegría de los ingleses duró poco, ya que el portero volvió a cometer una falta dentro del área y el árbitro señaló una nueva pena máxima. Esta vez, el delantero colombiano no perdonó. Luis Suárez convirtió desde los once metros al minuto 33 y puso el 1-0 para el Sporting, que tomó ventaja en un partido que comenzaba a complicarse para los visitantes. La segunda parte comenzó con un Manchester United mucho más agresivo y decidido a cambiar la historia. Apenas transcurridos unos minutos, Lisandro Martínez recibió una falta dentro del área y el árbitro decretó penalti a favor de los ingleses. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Bruno Fernandes asumió la responsabilidad y convirtió desde los once metros al minuto 48 para establecer el empate 1-1. El capitán de los Red Devils celebró ante su antiguo equipo y devolvió la esperanza a los visitantes. Dos minutos después, el portugués volvió a aparecer con una anotación tan inesperada como espectacular. Fernandes probó suerte con un disparo desde fuera del área, pero el balón rebotó en una irregularidad del terreno de juego y sorprendió al guardameta Kaique, que no pudo evitar el tanto. Cuando el equipo inglés parecía tener el encuentro bajo control, apareció nuevamente Luis Suárez para cambiar el rumbo de la historia. Al minuto 80, el portero Senne Lammens no consiguió controlar un centro y dejó el balón a disposición del atacante colombiano. Suárez aprovechó el regalo y definió de manera acrobática para firmar el 2-2, desatando la celebración de los aficionados del Sporting. El delantero completó así su doblete y castigó una nueva equivocación del guardameta del Manchester United.

La locura no terminó con el empate. En el tiempo añadido, Youri Tielemans vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado al minuto 90+3, dejando al Manchester United con diez futbolistas para afrontar los últimos instantes. El equipo inglés tuvo que conformarse con un empate que dejó sensaciones encontradas: Bruno Fernandes firmó una actuación destacada con dos goles, pero los errores defensivos y las intervenciones desafortunadas de Lammens impidieron que su equipo celebrara una victoria.

FICHA TÉCNICA:

2 - Sporting de Portugal: Kaique Pereira; Fresneda, Eduardo Quaresma (Ba, min. 76), Gonçalo Inácio, Araújo; Sergi Altimira, Silas Andersen, Doumbia (Irankunda, min. 76); Catamo (Zalazar, min. 68), Luís Guilherme y Suárez (Ioannidis, min. 86). 2 - Manchester United: Lammens; Yoro, Maguire, Lisandro Martínez, Mazraoui (Dalot, min. 65), Tielemans, Mainoo; Diallo (Lacey, min. 77), Bruno Fernandes (Santos, min. 92), Mbeumo (Mount, min. 92); Zirkzee (Dorgu, min. 64).