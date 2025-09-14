Luka Modric se estrena como goleador del Milan: Así fue el golazo del croata

Milán, Italia.

La edad solo es un número y lo confirma el veterano, pero talentoso mediocampista croata Luka Modric, quien este domingo se estrenó como goleador del AC Milan. En el duelo donde Milan enfrenta al Bologna por la tercera jornada de la Serie A, Lukita se encargó de darle la victoria al equipo rossonero en el estadio San Siro. Lo ganaron 1-0.

Transcurrían 61 minutos y el juego estaba sin emociones, cuando Modric ingresó al área y tras recibir una asistencia de Alexis Saelemaekers, sacó un zapatazo que se fue al fondo de las redes. La pelota no pudo ser detenida por el portero del Bologna que se lanzó, pero le fue imposible de poder llegar y toda la afición del AC Milan festejó a lo grande. Cabe resaltar que el pasado 9 de septiembre, Luka arribó a sus 40 años de edad y pese a todo sigue brillando de forma impresionante al más alto nivel.