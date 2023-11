Luis Palma llega a Honduras: habla de su buen momento y ¿repetir el “Aztecazo”?

La verdad que no, si estás con presión no te saldrán las cosas como querés. Estoy relajado - como dice el hondureño- para hacer bien las cosas acá.

¿Cómo te imaginas este partido: abierto o estratégico?

Habrá de los dos. Ellos querrán ganar en nuestra casa y nosotros queremos dar el primer paso, será importante ganar sea cómo sea, ya que México tiene una selección TOP. Hay que respetar eso.

¿Qué cará miraremos de la ‘H’?

Una selección luchará que dará todo por el todo, somos una camada de jugadores que merece muchas alegrías. Será un bonito partido, veremos si hacemos historia para clasificar tanto al Final Four y en la Copa América.

Lo seguidores del Celtic te aman... recién te hicieron una canción.

No esperaba que me sacaran una canción, les agradezco a los aficionados del club, son la mejor hinchada que he tenido en mis clubes. Me siento bendecido, espero en Dios poder seguir.

Ni el ‘Chilo’ (barrista del Vida) te había recibido así en La Ceiba verdad...

Nah, el ‘Chilo’ es único.

Le marcaste al Atlético, ahora toca hacerlo en el Nacional y en el Azteca.

Así será. Yo declaro que van a ver goles y que sea muy bonito.