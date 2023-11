Luis Palma: Equipo se arrepiente no haber fichado al hondureño

Uno de los futbolistas rendidos al poderío de Luis Palma es casualmente un jugador del máximo rival del Celtic. Se trata de Andy Halliday, uno de los jugadores pilares del histórico Rangers.

Este equipo, también oriundo de Glasgow, tuvo la posibilidad de fichar a Palma este verano, pero su técnico se negó a adquirirlo y desde el otro lado de la ciudad se arrepienten de haberlo dejado ir.

"A mi me gustan los goles de equipo y un poco de magia, por lo que me volví loco con el gol de Oh Hyeong-guy y probablemente puedes adivinar por qué", dijo el futbolista Halliday, haciendo referencia a la asistencia de tres dedos brindada por 'El Bicho' Palma en la goleada de 6-0 ante Aberdeen.

"El golpeo de Luis Palma... lo he dicho varias veces, el Rangers podría vivir para arrepentirse no haberlo traído sobre la hora (del mercado de fichajes) durante el verano", agregó el jugador escocés en el podcast de Clyde Superscoreboard.

"Estamos empezando a ver por qué. Él (Luis) realmente se está luciendo, mostrando una verdadera calidad. Ese pase en el primer gol es uno de los mejores del fin de semana", culminó el futbolista del Rangers, alabando el hat-trick de asistencias que hizo Palma el pasado sábado.