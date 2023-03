Luis Palma, duda para juego ante Canadá en la Nations League

Una mala noticia se dio este sábado en la conferencia de prensa que dio Luis ‘El Bicho‘ Palma. El atacante de la Selección de Honduras se notó con mucho malestar en la garganta, una ligera tos y según comentó ha tenido fiebre.

El extremo derecho no dejó claro, si podrá o no llegar al encuentro en Honduras y Canadá el próximo martes 28 de marzo a las 6:00 pm. La Bicolor buscará ante los de la 'Hoja de Maple' el boleto a la Copa Oro y la clasificación a la Final Four de la Nations League.

Active su cuenta de registro para tener acceso a navegación ilimitada

Previo al inicio de dar las primeras palabras, Luis Palma pidió disculpas por su mal estado de salud. "Buenas tardes, me van a disculpar un poco, que ando un poco mal de la garganta y ando un muy mal". (El jugador procedió a tomar agua).

CONFERENCIA DE PRENSA